Isola 18: Karina eliminata, il dettaglio fa parlare. Maltese giusto

Nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi 2024, non mancano i momenti dedicati ai nuovi finalisti e alle eliminazioni. Non solo, c’è spazio anche per i commenti degli opinionisti e anche stasera attira l’attenzione del pubblico Dario Maltese. Andando con ordine, la puntata inizia con la prima eliminazione, quella di Karina Sapsai. Quest’ultima esce dal reality show in semifinale con il 15% dei voti. Artur Dainese ha ottenuto il 30% e Samuel Peron il 55%. Il ballerino ha ottenuto una percentuale eccezionale, che va a confermare l’affetto del pubblico nei suoi confronti.

Al contrario Karina, arrivata in Honduras solo nelle scorse settimane, non è riuscita a conquistare una percentuale soddisfacente. Ma non è questo ciò che sta facendo parlare sui social network. L’eliminazione di Karina avviene poco dopo la chiusura in diretta del televoto, che è stato aperto mercoledì scorso. Subito dopo il momento dedicato a questa uscita, Vladimir Luxuria manda in onda una clip dedicata agli aspiranti finalisti: Artur, Samuel, Matilde, Alvina, Aras ed Edoardo Franco. I sei naufraghi, in questi giorni, hanno rivelato i motivi per cui si meriterebbero la finale.

In questa clip manca solo Karina, appena eliminata. In pochi minuti la produzione ha montato questo video dopo la chiusura del televoto con gli aspiranti finalisti rimasti in gioco? Alcuni telespettatori fanno notare che ciò sarebbe impossibile e che, dunque, il filmato sarebbe stato montato prima della puntata sapendo già che Karina sarebbe stata eliminata. Va considerato che era ormai chiaro a tutti che la Sapsai difficilmente avrebbe superato questo televoto e la percentuale da lei ottenuta ne è la dimostrazione.

Samuel Peron a L’Isola dei Famosi è uno dei naufraghi più apprezzati dal pubblico, Artur è stato sempre salvato e Karina è arrivata a giochi già aperti di recente. Ma è anche probabile che la produzione abbia realizzato tre filmati differenti, per essere pronti in qualsiasi caso.

Intanto, Artur diventa secondo finalista, vincendo una prova in diretta, esattamente come ha fatto Edoardo Stoppa nella scorsa puntata. Dario Maltese non ha mai nascosto i suoi commenti negativi sul percorso di Dainese in Honduras, ricevendo gli applausi dal pubblico.

Ancora una volta, l’opinionista dimostra di essere sul pezzo e sorprende tutti! Maltese non fa altro che complimentarsi con Artur, come è giusto che sia: “Ha vinto la prova e quindi se l’è meritato, onore al merito”. Sonia Bruganelli tenta di fare lo stesso, ma non riesce a nascondere che avrebbe preferito vedere trionfare Matilde Brandi.

“Questo più lo attacchiamo e più sopravvive”, afferma Vladimir, facendo notare che Artur continua a raccogliere consensi dal pubblico mentre il gruppo si scaglia contro di lui.