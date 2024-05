Isola 2024, Artur smascherato: Maltese sfida tutti, Sonia fa centro

Dario Maltese colpisce ancora e, ancora una volta, punta su Artur Dainese a L’Isola dei Famosi 2024. Nel corso della puntata in onda il 29 maggio 2024, quella che precede la semifinale, l’opinionista esprime tutto la sua disapprovazione per il comportamento del naufrago. Di sicuro Maltese non è uno dei fan del concorrente, che dall’inizio di questa edizione è sempre finito al televoto, superandolo. E anche stasera Artur ha la meglio e non viene eliminato dal pubblico. Anzi, i telespettatori preferiscono salvarlo. Dario, invece, non l’avrebbe messo in salvo.

Prima ancora di scoprire questo risultato, Maltese si dice pronto a lasciare lo studio qualora Dainese fosse stato salvato dal pubblico. Ed ecco che Vladimir Luxiria annuncia che Artur è uno dei concorrenti salvati dai telespettatori e l’eliminata è, invece, Linda Morselli. Artur si è salvato con il 17% dei voti, preceduto da Edoardo Stoppa (49%) e Matilde Brandi (21), e seguito da Karina Sapsai (7%). Dario non prende bene la notizia, in quanto ritiene che il naufrago non sia una persona sincera. L’opinionista, che rappresenta ormai la vera rivelazione di questa edizione, crede che Artur sia uno stratega e che menta in ogni occasione.

Mentre stasera Dainese a L’Isola dei Famosi viene smascherato dai suoi compagni, nella scorsa puntata Matilde Brandi ha svelato il mistero legato al cibo rubato ai cameraman nelle prime settimane. Ebbene avrebbe contribuito proprio Artur, il quale se n’è sempre rimasto in silenzio e non ha mai fatto un ‘mea culpa’, lasciando il resto del gruppo a pagare le conseguenze.

Nel frattempo, nella puntata di oggi, Maltese si alza dalla sua postazione per lasciare lo studio, con ironia. Vladimir Luxuria lo ferma e l’opinionista torna a sedere al suo posto. “È l’unico a parlare di visibilità”, tuona Dario dallo studio di Canale 5. La conduttrice gli fa notare che proprio di fronte a lui sta seduta tra gli spettatori proprio la mamma di Artur.

L’opinionista non si scompone e fa una precisione alla donna: “Noi parliamo ovviamente della dinamica centro il gioco. Di sicuro fuori lui è una bravissima persona e un bravissimo figlio”.

Iaola dei Famosi, Artur smascherato: la strategia ipotizzata da Bruganelli

Non finiscono qui gli attacchi riservati ad Artur. Samuel Peron, durante la catena di salvataggio, preferisce salvare Karina e non Artur, gli unici rimasti fuori. “Ti ho sentito sempre dire di voler premiare chi ha fatto L’Isola dall’inizio”, fa presente Vladimir. Samuel, però, ammette che oggi preferisce puntare “a chi è più sincero e coloro che danno se stessi”. Neanche lui vede sincerità in Dainese. Non solo, Peron ci tiene a fare altre precisazioni, con cui smaschera il compagno d’avventura:

“Cambia quando la telecamera si sposta. Fa vedere che ha pescato, ma qua c’è chi pesca sempre, come Stoppa, Aras e Matilde. Non è che loro escono dall’acqua urlando di aver pescato. Il resto del gruppo fa altre attività. Invece, lui ogni volta poi si stende”

Matilde Brandi appoggia il discorso di Samuel, segnalando che di fronte alle telecamere Artur si pavoneggerebbe. Sonia Bruganelli ritiene che dietro ci sia una strategia ben precisa che Dainese starebbe seguendo:

“È molto provocatorio quando le telecamere non ci sono, li fa sfinire e poi davanti alle telecamere fa il buono. Questo è il suo sistema dall’inizio. Lui è entrato per vincere, perché viene da un altro reality. Dalla prima puntata che sei entrato che sei spocchioso e arrogante. Ti sei reso conto che non andava e sei cambiato”

In effetti, questa potrebbe essere una strategia che andrebbe a spiegare tante cose, visto che tutti i naufraghi non riescono a sostenerlo. Maltese consiglia così ad Artur di essere più collaborativo, così da poter zittire i suoi compagni con i fatti. Ma Dainese è certo di essere stato preso di mira dagli altri concorrenti dall’inizio. Intanto, nello studio di Canale 5, Greta Zuccarello si unisce al coro: “Sei bravo a giocare, piaci e la strategia funziona”.