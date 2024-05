Isola 18: Artur e Khady hanno un segreto, Maltese è la rivelazione

Nel corso dell’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 18, Vladimir Luxuria decide di dar vita a un confronto in prima serata tra Khady Gueye e Artur Dainese. Quest’ultimo ha l’ennesimo televoto, riuscendo a salvarsi. Dopo aver scoperto di essere stato salvato dal pubblico, Dainese si ritrova ad affrontare le questioni nate con Khady ultimamente. Nelle prime settimane, i due si erano avvicinati parecchio al punto che si parlava di una relazione.

Ma ecco che di recente i rapporti si sono raffreddati e sono iniziati i dissidi. Stasera Khady e Artur hanno avuto la possibilità di confrontarsi. Dainese crede che la naufraga sia impulsiva e che sbroccare con lui le venga facile in quanto c’è un po’ di confidenza. Nonostante ciò, il naufrago ammette di averla capita. Tocca a Khady dire cosa non le piace di Artur: le danno fastidio i suoi atteggiamenti egoistici. Ammette comunque che lei stessa spesso sbaglia con i modi.

Dario Maltese nella puntata di stasera de L’Isola dei Famosi vuole vederci chiaro, in quanto ci sarebbe qualcosa che Gueye starebbe nascondendo per proteggere Artur:

“Abbiamo visto nella clip che Khady continua a recriminare di aver protetto Artur per un motivo. Ma vogliamo sapere qual è questo segreto”

Vladimir Luxuria applaude all’intervento del suo opinionista, che puntata dopo puntata sta conquistando il pubblico. Con la sua schiettezza, Maltese cerca sempre di far chiarezza. Ma i due non parlano. Khady ci gira intorno e le sue risposte non soddisfano nessuno. Così Dario tuona ancora:

“Dai ragazzi non ci giriamo intorno a questa cosa su. Ma usate questa occasione una volta per tutte! A meno che non ci sia un tornaconto nel non volerlo dire”

Khady spiega che ciò per cui l’ha protetto non parlando riguarda il suo egoismo. Poi invita Artur a dire lui qual è la verità. Sonia Bruganelli tenta di dare una svolta al confronto, facendo notare che Khady non ha intenzione di parlare stasera. Così invita tra gli ex naufraghi presenti in studio a parlare, in quanto appaiono coinvolti. Vladimir chiede a Greta Zuccarello, eliminata mercoledì scorso, di parlare. Lei non si tira indietro:

“Stai coprendo per l’ennesima volta Artur. Io non lo dico, perché non lo so. Quella della bomboletta non è una copertura, in quanto anche tu eri stato punito. Sto dicendo a Khady di essere forte, perché lui sta giocando”

Vladimir fa, inoltre, notare a Khady che non ne sta uscendo bene da questa storia, in quanto lascia i discorsi a metà e non svela i dettagli. Essendo un reality, è chiaro che il pubblico voglia sapere. Bruganelli ipotizza che da parte di Khady ci sia delusione nei confronti di Artur. “Più di una volta mi ha dimostrato egoismo”, l’unica spiegazione che riesce a dare la Gueye. “A noi ci viene il sospetto di qualcosa di non detto”, afferma la conduttrice seccata dalle non risposte di Khady.

Alla fine la Gueye conferma di non fidarsi di Artur e Maltese dallo studio appare felice: “E fai bene!”. A questo punto, Vladimir chiede inaspettatamente a entrambi di darsi il bacio di giuda, con la possibilità di scegliere se farlo oppure no. Mentre Khady accetta di dare un voto per rispedire al televoto Artur, quest’ultimo si rifiuta di fare la stessa cosa con lei. “Bravo, un’altra furbata”, stuzzica Maltese dallo studio. Si può dire ormai che la vera rivelazione di questa edizione è proprio Dario, che ha superato di gran lunga le aspettative del pubblico, mostrandosi attento a tutto e pronto a lanciare stoccate.