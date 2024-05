Isola 18 – Maltese on fire e perfetto, disastro Vezzali: gaffe ‘fascista’

Dario Maltese on fire durante la nona puntata de L’Isola dei Famosi. Valentina Vezzali invece autrice di una gaffe ‘fascista’. Ma si proceda con ordine. La serata si è aperta con il caso dell’ex schermitrice, criticata da diversi naufraghi nei giorni scorsi. Edoardo Soppa, Matilde Brandi e Greta Zuccherello pensano che sia infantile, permalosa e ormai non più in grado di proseguire il suo percorso nel reality show di Canale Cinque. Parole tutt’altro che amichevoli nei confronti della campionessa olimpionica sono state rivolte anche da Samuel Peron. Che la Vezzali in questo momento non sia Miss simpatia è vero. Però è anche vero che il ‘gruppo’ la sta pian piano ‘cuocendo’ a fuoco lento. A pensarla così è Maltese che pare avere capito in modo lucidissimo la situazione.

Così l’opinionista:

“Valentina? Mi sembra che la stiano massacrando, è un gioco chiaro: c’è un gruppo ben definito che sceglie la sua vittima con un atteggiamento passivo-aggressivo. Poi la isola e gradualmente la porta all’espulsione. In questo momento è Valentina, che indubbiamente sta attraversando un momento difficile. Però voglio dire agli altri questo: svegliatevi perché i prossimi potreste essere voi”.

Finita qui? Assolutamente no. Maltese è stato particolarmente agguerrito tanto che si è spinto a rivolgere una sorta di ‘minaccia televisiva’: “Io mi impegnerò da qui alla fine a provare a sgretolare questo gruppo”.

La gaffe di Valentina Vezzali: quella frase cara a Mussolini e la reazione di Vladimir Luxuria

Nel bel mezzo del dibattito, Valentina Vezzali ha avuto la brillante idea di pronunciare una frase tanto cara a Benito Mussolini. “Molti nemici, molto onore”, ha scandito l’ex sportiva. Vladimir Luxuria ha subito colto la gaffe ‘fascista’ e ha sfoderato l’arma dell’ironia per risolvere l’impasse: “No ti prego, questa cosa l’ha detta qualcuno che non era un naufrago”. La conduttrice ha poi preferito cambiare argomento. Quasi certamente la Vezzali non saprà nemmeno che il motto che ha pronunciato è stato uno degli slogan del Duce. Certo fa specie che una campionessa olimpica che ha anche avuto esperienze politiche scivoli su simili bucce di banana.