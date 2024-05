Isola 11° puntata: eliminato, Franco si rasa, incidente di Khady

L’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 inizia con una clip riassuntiva legata a quanto accaduto in questi giorni ai naufraghi presenti al televoto, prima di scoprire il nome dell’eliminato. Questi sono Linda, Karina, Dario, Artur ed Edoardo Franco. I primi a salvarsi sono stati Morselli e Dainese. Per quest’ultimo è arrivato il momento di avere un confronto faccia a faccia.

Stasera si sono confrontati Artur e Khady Gueye. Durante questo confronto, è emerso che potrebbe esserci un segreto che i due stanno mantenendo. E dallo studio non sono mancate le stoccate di Dario Maltese. Subito dopo, è arrivato il momento di parlare con Edoardo Stoppa. Il suo momento, però, ha generato delle polemiche. La puntata è andata avanti con Matilde Brandi al centro dell’attenzione e Maltese che non l’ha risparmiata, anzi.

La puntata de L’Isola dei Famosi 2024 del 26 maggio è andata avanti con il nome dell’eliminato: Dario Cassini con il 5,9% dei voti (Edoardo Franco 52,93%, Artur 27,80%, Karina 6,80% e Linda 6,47%). A questo punto, Vladimir Luxuria ha avviato una catena di salvataggio:

Matilde ha salvato Samuel;

Samuel ha salvato Stoppa;

Stoppa ha salvato Aras;

Aras ha salvato Edoardo Franco;

Franco ha salvato Alvina;

Alvina ha salvato Khady;

Khady ha salvato Linda.

Sono rimasti fuori Karina e Artur. I due hanno dovuto affrontare una sfida, vinta da Dainese. Così è stata Karina a finire direttamente al televoto.

Isola dei Famosi 11esima puntata: Edoardo Franco si rasa i capelli e rivede la fidanzata

Il colpo di scena è arrivato quando Edoardo Franco ha accettato di rasarsi i capelli per la ricompensa. Prima Vladimir Luxuria ha presentato la fidanzata del cuoco. Si chiama Valentina e ha conquistato tutti, anche i presenti in studio. Con tutta la sua dolcezza e genuinità, la ragazza esprime solo belle parole per il fidanzato, naturalmente. Inoltre, si sbilancia dicendo di non amare il contesto televisivo:

“Edoardo è un amore, un patato. Fa di tutto per me. Lui è venuto qua per dimagrire e prendere uno stile di vita decente. Vladimir ho guardato le tue interviste, sei una gran donna. Certo che lo amo, già il fatto che sono qua. A me non piace la televisione, il trash. So che vuole questo e io lo faccio, perché se lo merita”

Vladimir ha fatto notare che Valentina sembra la versione di Edoardo Franco al femminile. Poi ha anche aggiunto: “Ti conosco per la prima volta, ma già ti amo”. Ed ecco che, ancora ignaro della presenza della fidanzata, senza farsi troppi problemi, Edoardo ha accettato subito di farsi rasare i capelli per ottenere la ricompensa per l’intero gruppo: vari piatti da mangiare.

Quando il lavoro è stato completato e il naufrago si è ritrovato senza i suoi capelli, è arrivata Valentina. I due si sono abbracciati con tanto amore e felicità. Sonia Bruganelli ha fatto notare che questo “è stato un incontro bello” e anche vero. Vladimir ha proposto alla ragazza di rimanere con Edoardo per tutta la puntata. Anche Dario Maltese ha espresso un pensiero positivo su Edoardo Franco e la fidanzata.

“Io tifo per Edoardo Franco come vincitore di questa edizione”, ha dichiarato Joe Bastianich in studio, quando la conduttrice gli ha detto di dire la sua vedendolo emozionato.

Isola: chi sono gli aspiranti Leader, Edoardo e Valentina divertono

La puntata è andata avanti con un’altra catena di salvataggio, questa volta iniziata da Artur.

Artur ha scelto Khady;

Khady ha salvato Alvina;

Alvina ha salvato Stoppa;

Stoppa ha salvato Aras;

Aras ha salvato Edoardo Franco;

Edoardo ha salvato Samuel.

In quanto Karina si ritrovata già al televoto, sono rimaste fuori Matilde e Linda. Le due naufraghe hanno dovuto affrontare una sfida, vinta da Linda. Così Matilde è finita al televoto. La serata è andata avanti con una sfida per Edoardo Franco e la fidanzata Valentina. I due hanno dovuto rispondere ad alcune domande sulla loro relazione. Anche in questa circostanza, Edoardo e Valentina hanno dimostrato di formare una coppia vera e simpatica. Alla fine i due hanno anche superato la prova.

Vladimir ha annunciato loro che lo Spirito dell’isola ha deciso di permettergli di trascorrere insieme una cena. Nel frattempo, i naufraghi hanno svolto le prime due manche per individuare il Leader. A vincere sono stati Khady e Aras Senol, i quali si sono sfidati in un secondo momento.

Isola 18: nomination, la verità su Artur, l’incidente di Khady

Nell’ultima fase dell’11esima puntata de L’Isola dei Famosi sono iniziate le nomination. Al televoto con Matilde e Karina sono finiti Artur, Linda e Stoppa. Durante le nomination, a differenza degli altri concorrenti, Matilde Brandi ha ammesso che tutti sanno qual è il segreto di Khady e Artur. Ebbene la ballerina, incitata da tutto lo studio, ha rivelato che la Gueye sta proteggendo Dainese in quanto anche lui era coinvolto in un furto avvenuto in Honduras.

Artur non era stato accusato in quella occasione, ovvero quando si cercava il principale responsabile del cibo rubato ai cameraman. Si era acceso un mistero, che ora è stato risolto da Matilde. Oltre le nomination segrete, i naufraghi hanno dovuto fare quelle palesi. Per la prima volta, i concorrenti si sono ritrovati a fare due turni per decidere chi mandare al televoto.

Durante le nomination, è arrivato il momento della Prova Leader finale, con protagonisti Aras e Khady. A un certo punto, nel corso della sfida della centrifuga, la Gueye ha iniziato a urlare per il dolore, in quanto le sono rimasti incastrati i capelli. Vladimir ed Elenoire hanno subito rassicurato il fratello presente in studio, assicurandogli che la naufraga stava ricevendo l’aiuto necessario.

Aras Senol si è voluto scusare con la famiglia di Khady, in quanto avrebbe voluto aiutarla ma è rimasto anche lui incastrato con la maglia. Non solo, l’attore turco ha chiesto di eleggere direttamente la Gueye come Leader. Vladimir ha elogiato Aras per i suoi gesti e ha annunciato che i Leader nei prossimi giorni saranno entrambi. Alla fine, Senol ha deciso di lasciare questo ruolo solo a Khady.

Nomination segrete:

Alvina ha nominato Linda;

Stoppa ha nominato Artur;

Samuel ha nominato Artur;

Linda ha nominato Artur;

Artur ha nominato Linda;

Matilde ha nominato Artur;

Karina ha nominato Samuel;

Edoardo Franco ha nominato Artur.

Nomination palesi: