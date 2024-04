Isola, mistero cibo rubato: Pietro colpisce il reality, Sonia annienta

Il caso legato al mistero de L’Isola dei Famosi 2024 sul cibo rubato ai cameramen ha intrattenuto il pubblico durante la quinta puntata. Il colpevole, ovvero chi ha commesso questo gesto, non si è fatto avanti. Inoltre, nessuno dei naufraghi ha voluto svelare la verità. Dunque, i telespettatori non hanno avuto la possibilità di scoprire come stanno le cose, almeno non tutte. Infatti, qualcosa è uscito fuori stasera. Durante i confronti, Pietro Fanelli ha esagerato e si è ritrovato ad affrontare la furia di Sonia Bruganelli.

Tutto è iniziato nella scorsa puntata, quando Greta Zuccarelli in zona nomination ha denunciato l’accaduto. La naufraga ha spiegato che c’è qualcuno che ha rubato il cibo ai cameramen, distribuendolo poi ad altri concorrenti. Tra questi non c’era Greta, appunto, e tanti altri naufraghi. Si è acceso un mistero al riguardo e nella scorsa puntata Khaby Gueye si è subito difesa, assicurando di non saperne nulla. Invece ecco che nei giorni successivi, precedenti a questa puntata, proprio lei ha confessato di aver mangiato quel cibo.

Khaby stasera a L’Isola dei Famosi ha un po’ deluso. La Gueye ha ammesso che aveva fame e su questo nessuno discute. Ma in molti sono rimasti delusi nello scoprire che nella passata puntata ha mentito spudoratamente al pubblico. Almeno avrebbe potuto evitare di assicurare con fermezza il suo non coinvolgimento. Stasera è uscito fuori un altro dettaglio su questo mistero: “Sono coinvolte più persone, anche insospettabili, e che stanno nell’ombra”. Daniele ha aggiunto che ci sono dei burattinai che hanno gestito il tutto.

Non solo Khaby, anche Alvina ha confessato di aver mangiato quel cibo. Ma ancora nessuno si è fatto avanti come il naufrago che ha effettivamente rubato ai cameramen. Secondo Khaby, i concorrenti che si stanno lamentando per l’accaduto sarebbero furiosi perché non sono riusciti anche loro a mangiare. Vladimir Luxuria ha continuato a invogliare il colpevole a parlare, sottolineando di essere comprensivi sul fatto che è stata la fame a far compiere questo gesto. È intervenuta anche Matilde Brandi, che ha invitato il naufrago in questione a farsi avanti, affermando che riuscirebbero a capirlo, visto che lì si soffre davvero la fame.

È arrivato il momento per Sonia Bruganelli stasera a L’Isola di dire la sua. L’opinionista ha ammesso di capire il senso di fame, ma si è scagliata contro Khaby, che nella scorsa puntata si era detta addirittura con la coscienza pulizia. Ed è a questo punto che Pietro Fanelli è intervenuto scagliandosi contro il reality. Il Poeta ha difeso Khaby, trovando tutto esagerato: “Vergognatevi!”.

Sonia ha visto in questo suo intervento un attacco diretto a lei e così ha zittito il naufrago:

”No, Pietro! Le parole hanno un peso. Non ti devi permettere di dire vergognatevi, perché io sono pagata per stare qui e tu per stare lì”

Per chiudere la questione, Dario Maltese ha invitato Greta a parlare in quanto è stata proprio lei ad aprirla. La naufraga, però, non ha rivelato nulla di buono, anzi ha dichiarato di voler chiudere il caso. Per questa infrazione, Vladimir ha annunciato una punizione per tutto il gruppo, visto che non è uscita fuori la verità. Ebbene il fuoco verrà spento. La notizia ha sconvolto Matilde Brandi, che non ha trattenuto le lacrime: “Bisogna essere onesti. Io non la mando giù questa cosa”. Tutto il gruppo ora dovrà vivere senza fuori, almeno fino a quando qualcuno tra loro lo riaccenderà. Intanto, Samuel Peron si è scagliato contro Khaby per la situazione.