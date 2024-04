Isola dei Famosi, cibo-gate: punito Pietro, omertà sul colpevole

Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5 in prima serata giovedì 18 aprile si è verificata un’infrazione del regolamento da parte di un concorrente. Qualcuno, difatti, avrebbe rubato del cibo da alcuni cameraman ed altri naufraghi l’avrebbero mangiato. A seguito dell’accaduto Vladimir Luxuria ha dichiarato che ci sarebbe stato un comunicato in merito ai provvedimenti presi. Nella daily dell’una di oggi questo è stato letto ai concorrenti. Scopriamo cosa c’era scritto.

I naufraghi sono stati convocati così come anticipato da Vladimir nella puntata di ieri sera sulla spiaggia. Lì è stato letto loro un comunicato circa quanto avvenuto. Lo spirito dell’isola ha quindi punito Pietro Fannelli, detto “Il Poeta”, unico ad aver ammesso di aver mangiato il cibo rubato. Il ragazzo potrà per cinque giorni mangiare metà porzione di riso rispetto agli altri, solo venti grammi, e starà al leader Samuel Peron sorvegliare che non ne prenda in quantità maggiori. Il comunicato invitata poi gli altri colpevoli ad uscire allo scoperto prima di ulteriori provvedimenti. Pietro ha accettato la punizione, non sentendosi pentito di aver ammesso di aver mangiato il cibo. Ha poi invitato i compagni a parlare.

Il comunicato scatena discussioni

Quanto accaduto ha scatenato diverse polemiche e discussioni tra i naufraghi che hanno iniziato a puntarsi il dito l’un l’altro. In particolare è stato fatto il nome di Khady. La modella si era dichiarata innocente al momento delle nomination, tuttavia, messa alle strette dai compagni, ha ammesso di aver mangiato un po’ di cibo anche lei. Ha comunque ribadito di non essere stata lei a rubarlo. La contessa Alvina ha invece affermato che qualcuno le aveva offerto da mangiare ma, essendo riso, aveva rifiutato. Ha però rivelato che se fosse stato altro l’avrebbe preso anche lei.

Daniele Radini Tedeschi ha poi affermato di conoscere il nome del colpevole. Stando alle sue parole sarebbe un uomo, che ha definito come “una persona che ha manifestato sempre pubblicamente il suo essere ligio alle regole ed essere ossequioso ai dettami del leader”. Nonostante questo non ha comunque voluto rivelare di chi stesse parlando. Allo stesso modo gli altri naufraghi non hanno fatto nomi, così come nessuno si è dichiarato responsabile.