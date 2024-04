Isola, 4°puntata: nominati, nuovi naufraghi, Luce sbugiarda Vladimir

Nessuna eliminazione nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi e cinque naufraghi in nomination. Ma, si proceda con ordine. Ad inizio puntata, l’inviata Elenoire Casalegno ha dato immediatamente aggiornamenti sulle condizioni di salute di Marina Suma, dopo l’incidente dello scorso lunedì, 15 aprile. La naufraga è tornata in Palapa, rientrando in gioco nonostante alcuni dolori alla schiena. Edoardo Franco e Aras, invece, sono ancora sotto osservazione dopo essere risultati positivi al Covid-19.

Dopodiché, c’è stata una lunga discussione su Daniele Radini Tedeschi. Il naufrago è riuscito a mettersi contro quasi tutti i suoi compagni, tranne Pietro. Prima, Daniele ha attaccato Joe Bastianich e, successivamente, il poeta si è scontrato con Samuel Peron e gli altri naufraghi.

L’Isola dei Famosi quarta puntata: chi ha perso il televoto e prova leader

Si passa poi al rito della Salvation, attraverso il quale si è scoperto chi, tra in quattro nominati, sono stati i meno votati dal pubblico. Dopo l’annullamento del primo televoto a causa della squalifica di Francesco Benigno, Elenoire Casalegno ha annunciato che i telespettatori non hanno salvato Artur e Daniele. Questi ultimi si sono quindi sfidati in un duello tra forza e cultura, vinto dal critico d’arte. Il primo nominato ufficiale è quindi Artur.

A seguito di essersi aperta raccontando la sua storia, Khady ha poi fatto chiarezza sulla lite con Maite. Le due si sono scontrate a causa di uno shampoo per i capelli e la spagnola ha accusato Khady di avere un brutto carattere. Alla fine, le naufraghe hanno fatto pace, anche se la tensione sembra essere ancora nell’aria.

Momento prova leader. I naufraghi si sono divise in coppie, salendo su due piattaforme separate. Con il passare del tempo, le piattaforme si separavano progressivamente l’una dall’altra, costringendo le coppie a rimanere unite e collaborare stretti ‘mano nella mano’. La coppia che ha resistito più a lungo è stata quella formata da Samuel Peron e Matilde Brandi.

Dopo aver affrontato in maniera deludente il caso Benigno, Vladimir Luxuria ha dato il via alla prova del fuoco tra i due ballerini per decretare il leader. Inizialmente, Samuel Peron voleva regalare la vittoria alla Brandi. Ma, convinto da Vladimir e gli opinionisti, l’ex volto di Ballando con le stelle ha deciso di giocare ad armi pari, diventando di nuovo leader.

Isola 18: 2 nuovi naufraghi e prova immunità

Nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi sono arrivati due nuovi naufraghi NIP: Sonny Olumati e Rosanna Lodi. Sonny è nato a Roma da genitori nigeriani ed è un ballerino e coreografo. Rosanna Lodi, invece, è di Sant’Agata Bolognese e la sua più grande passione è la cucina. In questi giorni, Sonny e Rosanna vivranno da soli senza gli altri naufraghi nella Playa Segreta.

Insieme a loro, ci sarà solo Edoardo Stoppa. Il volto di Striscia la Notizia è stato scelto dal gruppo per andare a fare una missione eroica in cambio di una ricompensa. Edoardo, Sonny e Rosanno dovranno costruire un’imbarcazione con i materiali che troveranno a disposizione, In questo modo, il prossimo lunedì, Stoppa potrà tornare dagli altri insieme ad una ricompensa e i due nuovi concorrenti.

Dopo la prova leader, è stato il turno della prova immunità. Marina Suma è direttamente immune a causa dell’infortunio. A vincere la sfida è Pietro, che, oltre ad essere immune, può dare un’immunità extra ad un suo compagno. Con grande dispiacere dei concorrenti e del pubblico in studio, il poeta ha scelto Daniele.

L’Isola dei Famosi 2024: nomination, cibo-gate, Luce smaschera il programma

È arrivato il momento delle nomination. Prima, però, Greta ha aperto un giallo su un presunto furto. A quanto pare, infatti, un naufrago avrebbe rubato del cibo a dei cameramen. “Una delle persone che volevo nominare oggi è immune. Volevo nominarla perché ha infranto le regole e lui stesso lo ha ammesso”, ha detto rivolgendosi a Pietro. D’altro canto, il poeta ha negato quest’accusa, spiegando che il cibo in questione gli è stato portato da un altro concorrente. In reltà, Pietro ha poi ammesso le proprie colpe, aggiungendo che anche altri naufraghi avrebbero approfittato della situazione.

Uno ad uno, i naufraghi sono andati in zona nomination. Nel turno di Artur Dainese, Vladimir Luxuria ha lanciato una stoccata a Francesco Benigno: “Ti dico una cosa che il pubblico non capirà e ti chiedo di non commentare. Complimenti per come sai reagire”. In seguito, la conduttrice ha fatto intervenire Luce Caponegro, la prima eliminata, che ha sorpreso tutti mettendo in difficoltà la stessa Vladimir.

Luce ha precisato che il programma non mostrerebbe la verità, esprimendo perplessità sul perché Joe Bastianich venga ritratto come una grande persona, quando lei ritiene che non sia così. Al che, Luxuria ha rassicurato l’ex naufraga, garantendole che avrebbe avuto l’opportunità di dire la sua al ristoratore. Tuttavia, quando Bastianich è giunto in zona nomination, a Luce non è stata data parola. La questione, quindi, è morta sul nascere.

Finite le nomination segrete, il leader Samuel Peron ha nominato la Contessa Albina davanti a tutti. Khady ha criticato questa scelta, accusando i suoi compagni di voler far fuori i concorrenti meno famosi. Alla fine, al televoto sono finiti Albina, Khady, Maite, Artur e Peppe. Prima di salutare, Vladimir Luxuria ha avvisato i naufraghi che, al ritorno sull’Isola, avrebbero trovato un comunicato con un provvedimento per il furto del cibo. Ecco tutte le nomination: