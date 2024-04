Isola, Benigno liquidato e video omessi: Luxuria fa acqua ovunque

Dopo quasi due ore di diretta, Vladimir Luxuria ha finalmente fatto chiarezza sul caso che ha coinvolto l’espulsione di Francesco Benigno. Ma, questa volta, c’è da dire che l’attesa non è valsa la pena. Difatti, la conduttrice ha liquidato la questione in pochissimi minuti, senza dare delle spiegazioni concrete e, soprattutto, omettendo i video e le immagini della scena che avrebbe causato la squalifica dell’ex naufrago. Com’è noto, ieri, 17 aprile, è stato annunciato il ritiro di Benigno dal reality. Poco dopo, la produzione ha fatto marcia indietro, svelando che, in realtà, l’attore era stato escluso dal programma a causa di comportamenti ritenuti non consoni.

Al che, Francesco Benigno è andato su tutte le furie, dando la sua versione dei fatti in una serie di video su Instagram. L’attore ha spiegato di essere stato prelevato improvvisamente dall’Isola dopo aver litigato con un altro naufrago, ovvero Artur Dainese. A detta dell’attore, durante lo scontro non si sono verificate violazioni del regolamento né incidenti gravi a tal punto da meritare una squalifica. Inoltre, l’ex naufrago ha rivelato di aver ricevuto offerte di denaro per fingere di essersi ritirato spontaneamente dalla gara, dando come giustificazione la mancanza per la moglie.

Come se non bastasse, Benigno sostiene di essere sotto minaccia da parte della produzione dell’Isola dei Famosi. L’attore, infatti, si rifiuta di abbandonare il resort in Honduras e di tornare in Italia, nonostante gli sia stato espressamente richiesto. Alla luce di queste pesanti dichiarazioni, i telespettatori si aspettavano una replica convincente da parte di Vladimir Luxuria e speravano di vedere le immagini dei comportamenti che avrebbero portato alla squalifica. Ma, nella puntata di giovedì 18 aprile, non è successo nulla di tutto questo.

La conduttrice non ha fornito nuove informazioni, limitandosi a confermare che Benigno avrebbe tenuto un comportamento intollerabile. Di quest’episodio grave, però, non è stato mostrato nulla. Secondo quanto affermato dalla Luxuria, si è deciso di non mostrare queste immagini per rispetto del pubblico a casa e per proteggere lo stesso Benigno:

Come sapete non è più un concorrente de L’Isola. Il motivo è legato ad alcuni comportamenti ritenuti dalla produzione lesivi del regolamento. Un regolamento che ogni naufrago firma prima di partire. Un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento, non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza nel programma. Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare spazio a condotte non tollerabili. Vorrei aggiungere qualcosa di mio, io la scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga ma non si può trascendere. Il fatto che non mostriamo queste scene è un segno di rispetto per voi di casa, ma anche per Benigno. Dovrebbe ringraziarci.

Il discorso di Vladimir Luxuria fa acqua da tutte le parti. Di fronte a accuse così gravi, sarebbe stato logico presentare prove che giustificassero la squalifica, in modo da mettere a tacere Benigno. In questo modo, invece, il tutto ha perso di credibilità. I telespettatori sono rimasti delusi da questa decisione, richiedendo a gran voce sui social di vedere le immagini, per poter valutare autonomamente se l’espulsione fosse giusta o meno.