Isola, Daniele tira in ballo la Ferragni: “Mandami qualche pandoro”

Questa sera, giovedì 18 aprile, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria ha voluto iniziare dando subito aggiornamenti su Marina Suma dopo l’incidente in diretta dello scorso lunedì, 15 aprile. La naufraga è tornata in Palapa, dichiarando di stare meglio e di avere solamente un po’ di dolore alla schiena. “Aras ed Edoardo Franco stanno bene ma hanno bisogno ancora di un po’ più di tempo”, ha poi aggiunto Elenoire Casalegno in riferimento altri due naufraghi che sono risultati positivi al Covid.

Dopodiché, si è subito passati a parlare del ciclone Daniele Radini Tedeschi. Il critico d’arte non ha ben compreso lo spirito dell’Isola, inimicandosi il resto dei suoi compagni. Difatti, non è per niente collaborativo e si rifiuta spesso di aiutare nei compiti necessari per poter sopravvivere in un reality come l’Isola dei Famosi. Daniele si definisce un “anarchico” e considera quest’avventura come una vacanza. Per questo, non ha intenzione di stressarsi inutilmente. Logicamente, quest’atteggiamento ha infastidito parecchio gli altri naufraghi, in particolare Samuel Peron, Edoardo Stoppa e Joe Bastianich.

Daniele non ha preso per niente bene le critiche di Joe, attaccandolo duramente. “Sai qual è la differenza tra me e te?”, ha esclamato il critico d’arte. “Spero tanta”, ha subito ribattuto il ristoratore interrompendolo. Al che, Daniele ha immediatamente ribattuto comparando le loro professioni: “Io mi occupo di Caravaggio e tu di squacquerone”. Una battuta che non è piaciuta molto al pubblico e neanche all’inviata Elenoire Casalegno, che ha difeso il famoso prodotto della sua Romagna.

"Lo sai qual è la differenza tra me e te? Io mi occupo di Caravaggio e tu di squacquerone"

💀

#Isola pic.twitter.com/7ucA8g3n0h — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 18, 2024

Ad un certo punto, parlando dello spirito “festaiolo” con cui vuole affrontare la sua Isola, Daniele ha tirato in ballo un personaggio inaspettato: Chiara Ferragni. “Invito addirittura la signora Chiara, che è esperta di beneficenza, a mandarmi qualche pandoro. Magari le è rimasto”, ha detto il naufrago mandando tutti in confusione. Chiaramente, la “signora Chiara” alla quale ha fatto riferimento è Chiara Ferragni.

Senza un motivo specifico, lo scrittore ha colto l’occasione per mandare una frecciatina all’influencer e menzionare il famoso caso dei pandori Balocco, per il quale è indagata per truffa. La frase non è sicuramente sfuggita ai telespettatori, tanto che il video ha fatto il giro del web nel giro di pochi minuti.