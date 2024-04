Isola, Pietro Fanelli senza freni: lancia il riso e getta i vestiti in mare

Pietro Fanelli scatena il caos all’Isola dei Famosi. Oggi, 17 aprile, è stata una giornata piena di colpi di scena per il reality. Prima, è stato comunicato il ritiro (diventato poi espulsione) di Francesco Benigno. Un’uscita che ha fatto discutere, soprattutto a causa delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso attore, che sostiene di essere stato prelevato senza motivo e di essere attualmente sotto minaccia della produzione. Ma, non è finita qui. Nell’ultima puntata del daytime, è stato mostrato un duro litigio con protagonista Pietro Fanelli.

In realtà, il tutto è iniziato da un altro naufrago, Daniele Radini Tedeschi. Il quotidiano è infatti iniziato con quest’ultimo che informava gli altri di non pretendere la sua razione di riso, ma di affidarsi al volere del gruppo. Daniele ha preso questa decisione dopo non aver aiutato a cucinare il riso o a fare le altre attività. Anzi, mentre gli altri lavoravano, lui è stato steso a fare nulla. Ovviamente, il resto dei naufraghi si è lamentato di quest’atteggiamento. L’unico ad astenersi dal rimprovero generale è stato proprio Pietro. Il modello odia sottostare alle regole e, per questo, non dirà mai a un suo compagno cosa fare o non fare.

Al che, alcuni se la sono presi anche con lui, dicendogli che, se tutti adottassero il suo comportamento, sull’Isola ci sarebbe solo caos e non si riuscirebbe a sopravvivere. Ma, Pietro pare non riesca a prendere particolarmente bene le critiche. Difatti, nel sentire gli altri concorrenti, ha avuto una reazione a dir poco spropositata. Inizialmente, si è rifiutato di continuare a mangiare, tanto da lanciare la sua porzione di riso. Dopodiché, ha annunciato che avrebbe smesso di lavarsi i denti, gettando via lo spazzolino. Come se non bastasse, ha infine preso il suo “appendiabiti” fatto di rami, buttando i suoi vestiti in mare.

In questo modo, Pietro voleva provocare i suoi compagni, iniziando a fare la vita da “vero naufrago” senza più nessun aiuto o privilegio. Un comportamento inaspettato, che verrà probabilmente approfondito nella puntata dell’Isola dei famosi di domani, giovedì 18 aprile.