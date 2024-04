Isola, furia Francesco Benigno: “Io prelevato e minacciato, la verità”

Caos all’Isola dei Famosi. Nel daytime andato in onda oggi, 17 aprile, Elenoire Casalegno ha annunciato l’improvviso ritiro di uno nei naufraghi, ovvero Francesco Benigno. Inizialmente, si pensava che avesse deciso di abbandonare il programma a causa di alcuni problemi di salute. Poco dopo, però, è arrivato un comunicato della Mediaset dando un’altra versione: Benigno è stato espulso dal reality per comportamenti non consoni e vietati dal regolamento. Non sono stati dati dettagli relativi ai comportamenti in questione di Francesco, che è stato in Honduras per pochissimi giorni. Ebbene, poco fa, l’attore ha rotto il silenzio rivelando retroscena del tutto diversi sulla sua uscita rispetto a quanto comunicato dalla Mediaset.

Benigno ha pubblicato un video su Instagram, in cui accusa la produzione dell’Isola dei Famosi di aver mentito e di averlo minacciato. “La notizia riguardo al mio ritiro è una MENZOGNA. Mediaset mi voleva costringere a ritirarmi mentendo spudoratamente. Questa è tutta la verità”, ha scritto l’ex naufrago come didascalia del post, per poi procedere a spiegare nei dettagli tutto ciò che è successo nelle ultime ore e come si è giunti a questa situazione.

L’attore ha spiegato di essere stato prelevato improvvisamente dall’Isola a seguito di un diverbio con un altro naufrago, ovvero Artur Dainese. Da lì, gli hanno comunicato di essere stato espulso, senza dargli, però, una motivazione specifica:

Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti. Sono stato prelevato con una scusa, dicevano che dovevano parlarmi. Mi hanno portato nel resort, accanto all’Isola, comunicandomi che dovevo lasciare il programma perché c’è qualcosa che, a loro dire, io avrei fatto. I poteri forti di Mediaset hanno deciso che devo essere eliminato. Non sanno darci, però, una spiegazione.

Dopodiché, Francesco ha dichiarato di aver ricevuto offerte di denaro considerevoli per fingere di essersi ritirato dallo spettacolo. Pare che la produzione de L’Isola dei Famosi volesse diffondere la versione secondo cui Benigno avesse deciso di lasciare il reality a causa della grande mancanza della moglie:

Ci hanno fatto delle proposte in denaro a me e a mia moglie per non chiederci penali, questo è strano. Se avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, non fai una proposta in denaro, dicendomi di non pagare le penali.

L’attore è realmente furioso e ha ammesso di avere ancora l’energia e la carica per poter addirittura vincere il programma. “Dicono che hanno delle immagini forti, e io gli ho detto di mandarle in onda. Ma non ci sono, sono scuse. Non ci sono quelle tre cose che ti fanno squalificare come la bestemmia, l’ingiuria o frasi omofobe o liti con le mani”, ha spiegato.

Attualmente, sembra che la produzione de L’Isola dei Famosi lo stia costringendo a prendere il primo volo disponibile per tornare in Italia. In caso di ulteriore rifiuto da parte di Benigno, verrebbe privato dei voli e degli alloggi pagati, con la minaccia di trasmettere immagini che considerano molto compromettenti: “Ora sono qui nel resort, mi minacciano da ieri sera, dicono che devo prendere un volo oggi contro la mia volontà, senza avere colpe”.

Ma, Francesco sembra non avere paura di queste presunte minacce. Anzi, avrebbe richiesto di mandare tutto in onda, chiedendo inoltre le testimonianze dei naufraghi presenti durante la scena, come Daniele Radini Tedeschi, che avrebbe preso le sue difese nella lite. L’investigatore Socia, Alessandro Rosica, ha raccontato di aver parlato al telefono con Benigno, il quale gli ha assicurato di non avere nessuna intenzione di lasciare il resort. Non resta che attendere per capire come l’Isola dei Famosi gestirà questa situazione e, inoltre, quando l’ex naufrago farà infine ritorno in Italia.