Francesco Benigno, Isola 18: nessun ritiro, è stato espulso. La nota

Colpo di scena a L’Isola dei Famosi 18. Anzi doppio colpo di scena. Nel primo pomeriggio di mercoledì 17 aprile, tramite le immagini diffuso nel day time del programma è stato mostrato l’addio al gioco dell’attore Francesco Benigno. Si è creduto che il naufrago, a causa di problemi di salute, sia stato costretto a tornare in Italia. E invece la verità è un’altra: Benigno è stato espulso dal reality in quanto ha avuto comportamenti non consoni durante la sua brevissima esperienza in Honduras. A rendere noti i motivi ufficiali dell’eliminazione è stata Mediaset, tramite una nota.

Questo il comunicato divulgato dall’azienda di Cologno Monzese in merito alla decisione della trasmissione su Francesco Benigno:

“A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”.

Il comunicato ha preferito non rivelare i dettagli relativi ai comportamenti di Benigno ritenuti non consoni. Senza dubbio la questione diventerà oggetto di discussione nei prossimi giorni. C’è da dire che fin dal suo ingresso nel programma, l’attore palermitano ha avuto atteggiamenti assai divisivi e non proprio accomodanti.

A onor del vero le polemiche erano iniziate ancor prima del suo sbarco in Honduras. Benigno si è infatti beccato non poche critiche per il modo in cui ha annunciato il suo ingresso nel reality. Pochi giorni prima di diventare un concorrente dell’Isola, ha scritto un post su Instagram in cui, con tracotante orgoglio, spiegava che essendo lui un personaggio molto famoso aveva ricevute da Mediaset indicazioni per essere presentato non nella puntata di apertura (quella di lunedì 8 aprile) ma in quella di giovedì 11.

Altrimenti detto Benigno sostenne di essere talmente noto che il programma ha voluto riservargli un trattamento di favore. Giusto per non farsi mancare nulla, invitò poi i suoi fan a seguire L’Isola per sostenerlo e che l’importante è che guardassero il programma quando lui era in onda, mentre invece consigliò, in vista della prima puntata dello show in cui lui non c’era, a fare tranquillamente altro. Insomma, non proprio una galanteria nei confronti della trasmissione. Da qui la critica di molti utenti che hanno accusato Benigno di essere poco umile.