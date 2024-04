Isola dei Famosi, Francesco Benigno si ritira: cos’è successo

Francesco Benigno ha lasciato L’Isola dei Famosi 2024. A dare l’annuncio del ritiro di questo ormai ex naufrago è stato il reality show attraverso il Daytime di oggi, 17 aprile. L’attore siciliano ha deciso di lasciare l’Honduras, abbandonando definitivamente il gioco dopo quanto accaduto nel corso della terza puntata di questa edizione.

Durante la serata, Elenoire Casalegno da La Palapa aveva fatto sapere a Vladimir Luxuria e al pubblico che Francesco aveva avuto un piccolo malore. Benigno è poi tornato dai suoi compagni d’avventura, dicendo di stare meglio. Ma ecco che i giramenti di testa sono poi andati avanti, tanto che avrebbe trascorso quella notte in infermeria.

Sebbene sembrasse aver recuperato, l’attore non ha avuto altra possibilità se non lasciare il gioco. Il suo ritiro si aggiunge a quelli avvenuti a inizio edizione. Tonia Romano ha abbandonato L’Isola dei Famosi ancora prima dell’inizio dei giochi, per via di alcuni problemi di salute.

Nel corso della seconda puntata è stato poi annunciato il ritiro di Francesca Bergesio, la quale si è infortunata in Honduras. Non sono finiti qui i problemi per i concorrenti di questa edizione. Greta Zuccarello, Aras Senol ed Edoardo Franco sono risultati positivi al Covid-19 e per questo sono stati isolati dal resto del gruppo.

La prima è tornata in gioco quasi subito, invece Aras è stato raggiunto da Edoardo poco dopo. Intanto, è ancora in infermeria anche Marina Suma, la quale ha avuto un incidente in diretta televisiva durante la messa in onda della terza puntata.

Va precisato che Francesco Benigno si trovava al televoto con Artur Dainese, Joe Bastianich, Peppe e Daniele Radini Tedeschi. La sfida è stata annullata e ne è stata aperta un’altra con gli altri quattro naufraghi, che verrà chiusa nel pomeriggio di domani, 17 aprile, alle ore 15.00, prima della quarta puntata.

Isola dei Famosi: Daniele e Pietro contro il resto del gruppo

Nel frattempo, il Daytime di oggi ha mostrato al pubblico alcune delle tensioni nate in Honduras in questi giorni. Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli si sono opposti alle regole imposte dal resto del gruppo. Joe Bastianich si è scagliato contro il primo, facendogli notare che non si trova in vacanza e che dovrebbe collaborare con le varie attività.

Daniele ha spiegato di partecipare “in tante cose, ma in autonomia senza avere ordini”. Ma Bastianich giustamente gli ha fatto notare che alcune regole ci devono essere per forza per convivere tutti insieme sull’isola. Prima ancora del suo ritiro, Benigno ha parlato di questa situazione con Daniele, il quale ha sottolineato che “le regole non devono superare il limite”.

Il critico d’arte ha fatto notare che alcuni dei loro compagni d’avventura da ore non stavano facendo nulla, invece lui viene spesso controllato, sebbene non si sia mai risparmiato. Questo, a detta sua, starebbe accadendo perché con ironia aveva dichiarato di sentirsi in vacanza.

Francesco ha concordato con Daniele, facendo notate che proprio Bastianich non starebbe facendo più di lui. Alla conversazione si è unito Pietro, il quale ritiene che il gruppo imponga loro cosa devono fare.