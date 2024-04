Isola 2024, 3° puntata: eliminato, nominati, Pietro affonda il reality

Nella terza puntata de L’Isola dei Famosi 2024 è avvenuta la prima eliminazione definitiva. In questa 18esima edizione non ci sono isole di passaggio. Negli anni precedenti quando un naufrago perdeva al televoto finiva in un’altra isola segreta, dove aveva una seconda possibilità. In questa edizione non accadrà. Prima di arrivare al risultato di questo televoto, Vladimir Luxuria ha dato inizio a questa puntata collegandosi con Elenoire Casalegno e il gruppo di concorrenti presenti in Honduras.

L’inviata ha fatto subito presente che Aras è ancora assente da La Palapa, per via del Covid-19. Greta Zuccarello, che si trovava con lui durante la scorsa puntata, è tornata in gioco, perché risultata negativa. Neanche Edoardo Franco ha preso parte alla puntata per problemi di salute. Anche lui è risultato positivo al Covid. Intanto, Elenoire ha assicurato che non è nulla di grave.

La conduttrice si è poi complimentata con tutti i naufraghi, che si sono dati da fare in questi giorni. In particolare, i complimenti sono arrivati a Edoardo Stoppa, il quale ha acceso il fuoco. In questa prima fase della terza puntata de L’Isola dei Famosi 18, Sonia Bruganelli ha punzecchiato Peppe Di Napoli, il quale si trovava ancora protagonista del televoto.

L’Isola dei Famosi terza puntata: la prima eliminata è Luce

La prima naufraga eliminata di questa edizione è stata Luce Caponegro con il 14% (Peppe 36%, Samuel 27%, Khady 33%). Prima di scoprire il risultato del televoto, la naufraga aveva ammesso di voler proseguire questa esperienza per riprendere la sua libertà, attraverso il cachet percepito stando lì. Ma ecco che Vladimir Luxuria ha annunciato la sua eliminazione.

Luce ha dichiarato che troverà un’altra soluzione. Matilde Brandi non ha trattenuto le lacrime di fronte a questo risultato. La puntata è andata avanti con Joe Bastianich al centro della scena, con la schiettezza che lo contraddistingue e che ha spiazzato. Subito dopo, l’attenzione è stata puntata sul rapporto nato tra Daniele Radini Tedeschi e Pietro il Poeta.

I due hanno interessi differenti, ma appaiono come due particolari personaggi. Daniele ha ammesso: “Io sono un mentitore, quello che dico non è la realtà”. “Potresti candidarti in politica”, ha ironizzato Vladimir Luxuria. Daniele ha continuato a spiazzare, definendosi una nullità. Poi ha affermato su Pietro: “Tutto quello che fa è finto e teatrale”.

Intanto, ci sono stati altri battibecchi tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese stasera. “Volevo alleggerire queste domande intimistiche di Dario”, ha tuonato a un certo punto l’ex moglie di Paolo Bonolis. Successivamente, Maltese ha sottolineato questo attacco di Bruganelli, la quale ha replicato dicendo che non si trovano al Tg5.

Isola 18: Samuel Leader, incidente di Marina, Aras ed Edoardo con il Covid

La terza puntata è andata avanti con un incidente per Marina Suma, durante la Prova per l’immunità. L’attrice ha sfidato Pietro il poeta, che ha agito in modo brusco e che involontariamente l’ha lasciata dolorante a terra. Il ragazzo si è subito fermato, mentre si ritrovava a tirare la corda verso la sua metà, ed è corso a soccorrere Marina.

Suma ha dovuto lasciare la diretta per farsi controllare dai dottori. Alvina, che aveva conquistato già la sua immunità prima dell’incidente, ha avuto la possibilità di scegliere a chi dare l’altra immunità. Ha fatto perdere la pazienza a Elenoire Casalegno, in quanto ha insistito nel voler scegliere due concorrenti. Alla fine Alvina ha dato l’immunità a Khady Gueye.

In automatico l’immunità è stata data anche Pietro e Marina. Intanto, nella terza puntata de L’Isola dei Famosi, Vladimir ha permesso a Edoardo Stoppa di fare gli auguri di buon compleanno a sua moglie Juliana Moreira, presente in studio. Poi è arrivato il momento della Prova Leader. A vincere le prime sfide sono stati Samuel Peron e Greta Zuccarello.

Vladimir ha poi dedicato uno spazio ad Artur, il quale è originario della Crimea. Quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, il naufrago si trovava in Italia e si è fatto subito raggiungere dalla mamma e dalla nonna, salvandole. Secondo Dario Maltese, la storia di Artur dovrebbe far riflettere. Valentina, la mamma del naufrago, presente in studio si è detta orgogliosa e fiera di lui.

Luxuria si è collegata subito dopo con Aras ed Edoardo Franco, entrambi positivi al Covid-19. I due naufraghi si trovano in isolamento. L’attore di Terra Amara ha avuto difficoltà a parlare, ma è riuscito a spiegare di avere solo un po’ di mal di testa. La puntata è andata avanti con la Prova del Fuoco tra i due aspiranti Leader. Ha vinto Samuel Peron.

L’Isola dei Famosi: le nomination, mancamento di Benigno, Pietro si ribella

È arrivato il momento delle nomination. Prima, però, Elenoire Casalegno ha fatto notare l’assenza ne La Palapa di Francesco Benigno, il quale ha avuto un mancamento. Il naufrago è poco dopo tornato dai suoi compagni, in buona salute. Su Marina, l’inviata ci ha tenuto a rassicurare i familiari, affermando che la situazione non è grave.

“Io ho fatto un gesto di galanteria, non volevo farle male. Noi non siamo carne da macello. Una donna si è fatta male per colpa vostra, non mia”, ha affermato Pietro duramente durante le nomination, riferendosi all’incidente di Marina. Vladimir Luxuria ha precisato che non è colpa di nessuno. Un intervento inaspettato quello di Pietro, che ha attirato l’attenzione di tantissimi telespettatori.

Sempre durante le nomination, Matilde Brandi si è detta convinta del fatto che Sonia farebbe una bella coppia con Joe Bastianich. “No, mi dispiace, non è abbastanza ricco”, ha replicato Bruganelli con ironia. Alla fine al televoto sono finiti Daniele, Artur, Francesco, Peppe e Joe.