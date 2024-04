Isola: Bruganelli vs Peppe, l’avviso di Maltese e Luxuria fa parlare

Sonia Bruganelli a L’Isola dei Famosi 18 ha bacchettato Peppe Di Napoli. L’opinionista ha iniziato a dire la sua sui naufraghi già dalla seconda puntata in modo schietto. Lo chef è finito nel suo mirino e stasera, nel corso della terza puntata in onda il 15 aprile 2024, non ha evidenziato il suo parere. Ciò è accaduto nel momento in cui Vladimir Luxuria ha messo al centro dell’attenzione i naufraghi presenti al televoto a eliminazione.

In sfida fino a stasera si sono trovati Peppe, Luce Caponegro, Samuel Peron e Khady Gueye. Su quest’ultima ha espresso un parere Dario Maltese. Il giornalista ha fatto presente che inizialmente gli è piaciuta molto Khady, per il suo bel temperamento. Era apparsa “guerriera ed energica”.

Ma ecco che per Maltese, dopo le nomination, la naufraga sarebbe apparsa più spenta e avrebbe cambiato passo. Khady ha prontamente replicato:

“Prima non so cosa abbiate visto voi. Questa energia è rimasta, siamo stati mischiati con l’altro gruppo e ho studiato gli altri”

A questo punto, Vladimir ha dato la parola a Sonia Bruganelli, che ha detto la sua sul percorso appena iniziato di Peppe Di Napoli:

“Io non voglio dirti niente perché non ti conosco. In realtà, ti ho visto molto forte con i deboli e debole con i forti. Con le parole sei aperto a tutto. Con Albina all’inizio hai fatto presente di voler avere la leadership sugli altri”

Nel dire la sua, l’opinionista ha sottolineato che Peppe si farebbe forte dei suoi 2 milioni di follower sui social network. Di Napoli ha assicurato: “Dei follower non me ne frega proprio”. Bruganelli, però, non se n’è rimasta in silenzio, tanto che ha subito stroncato il naufrago: “No, te ne frega. Hai detto alla persona che era arrivata che hai 2 milioni di follower! Io sono andata a vedere”.

Peppe è rimasto nella sua posizione e ha ribadito che non ha un grande interesse sul suo numero di follower. “Se vedi cose che non vanno bene lo dici. Dobbiamo lavorare tutti per mangiare”, ha continuato il naufrago, facendo notare che i suoi disappunti di questi giorni nei confronti di alcuni compagni d’avventura erano dipesi da questo.

A un certo punto, è intervenuto Dario Maltese, il quale ha dimostrato di non avere le stesse opinioni di Sonia già nella puntata passata. “Ma perché questo processo? Lasciamo tranquillo. Dai è un processo durante il televoto!”. Di fronte agli attacchi di Bruganelli, Peppe ha anche avanzato la volontà di tornarsene a casa.

Intanto, è stato proprio lui il preferito in questo primo televoto a eliminazione, attraverso il quale è stata eliminata Luce Caponegro. Vladimir Luxuria, infatti, ha fatto capire a Peppe che sta ricevendo un’ottima risposta dal pubblico.

“Non mollare! Il gruppo ha bisogno di te. Come ha detto Vladimir, a Napoli tutto a posto e ci siamo capiti”, ha affermato Maltese. Queste informazioni date a Peppe, però, non sono state digerite da gran parte del pubblico, che ha visto il tutto come un modo per fargli capire che ha vinto al televoto con il sostegno di Napoli.