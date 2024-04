Isola, ex naufraga stronca Bruganelli e Maltese: “Noiosi da morire”

Lo scoro 8 aprile ha avuto inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione piena di cambiamenti, a partire dalla conduttrice, con il debutto di Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi. Dopo tanti anni, Alvin non è tornato come inviato, con Elenoire Casalegno al suo posto. Nel ruolo di opinionisti, invece, sono state chiamate due personalità molto distinte: da un lato, Sonia Bruganelli, già afferrata nel ruolo grazie all’esperienza al Grande Fratello Vip; dall’altro, il volto del TG5 Dario Maltese, per cercare di seguire la linea anti-trash di Pier Silvio Berlusconi. Per ora, è ancora troppo presto per emettere un giudizio definitivo su questa nuova edizione dell’Isola, ma c’è un volto familiare con il reality che ha già espresso la sua colorita opinione.

Di chi si tratta? Di Guendalina Tavassi, che è stata una naufraga dell’Isola dei Famosi per ben due volte: nel 2012 e nel 2022. In particolare, Guendalina è stata una grande protagonista della 16esima edizione dell’Isola, dove ha partecipato insieme al fratello Edoardo Tavassi. Nonostante fosse tra le papabili vincitrici, ha infine deciso di abbandonare un mese prima della finale. Grande esperta di reality, Guendalina ha rilasciato un’intervista a TAG24 parlando della nuova edizione, confessando di trovare totalmente sbagliata la scelta fatta quest’anno per gli opinionisti:

No, non mi piacciono. Io sono sempre stata del parere che puoi dare un’opinione solo se hai anche tu avuto un’esperienza simile o hai partecipato al programma. Come puoi dare un’opinione su una cosa che tu non conosci, non hai mai fatto, non ci sei mai stato? Non sai neanche di che stai parlando. Mi sembra assurdo.

Secondo la Tavassi, la decisione della Mediaset di optare per personaggi meno “trash” come giornalisti nel ruolo di opinionisti è semplicemente “noiosa da morire”. “La gente da casa se ha bisogno di una domanda o un commento da telegiornale si guarda il TG5. Uno guarda l’isola per avere un pizzico di leggerezza, per riuscire a sentire quella domanda che un po’ stuzzica e provoca, oppure quella divertente, cosa che, purtroppo, questi due opinionisti… Saranno bravi nel loro lavoro, ma non in questo che non è loro”, ha sentenziato.

A tal proposito, Guendalina ha confessato che avrebbe voluto essere scelta come opinionista. Difatti, si sente particolarmente adatta al ruolo, avendo già partecipato due volte all’Isola dei Famosi ed essendo abituata ai reality. Ricordiamo, infatti, che l’influencer è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua storica partecipazione al Grande Fratello nel lontano 2011. “Certo, avrei voluto essere l’opinionista. Ma anche di un GF, dico la stessa cosa. Prendono persone che purtroppo non fanno né ridere, né hanno esperienza al riguardo, né sono pungenti, né sono sincere”, ha detto.

Guendalina non è particolarmente entusiasta neanche del cast, salvando solo personaggi come Matilde Brandi, Luce, Edoardo Stoppa e Joe Bastianich. Tuttavia, c’è una cosa che pare apprezzi di quest’edizione, ovvero la conduzione di Vladimir Luxuria. Nonostante il suo debole per Ilary Blasi, l’ex gieffina ha dichiarato di trovare la Luxuria molto brava e preparata.