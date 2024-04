Isola dei Famosi 18, 2° puntata: nominati, un ritiro e nuovi naufraghi

La seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024 è iniziata con i protagonisti del primo televoto in bilico sulle acque del mare, in attesa del verdetto. Vladimir Luxuria ha subito notato l’assenza della leader Greta Zuccarello, Francesca Bergesio e Aras Senol su Playa Palapa. Prima di arrivare ad avere delle risposte su di loro, Elenoire Casalegno e la conduttrice hanno dato inizio ai giochi.

La conduttrice ha annunciato che il risultato del televoto, chiuso alle 3 di questo pomeriggio, ha portato a due concorrenti meno votati dal pubblico. Questi sono stati svelati tramite il Rito della Salvatation. I due meno votati sono stati Artur e Luce. Si sono, dunque, salvati Samuel Peron e Joe Bastianich, rispettivamente con il 33% e il 31% dei voti. Artur e Luce hanno ottenuto, invece, il 22% e il 14%.

Nel corso di questa seconda puntata de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha anticipato che in questa edizione non ci saranno le isole di passaggio. Dunque, quando un concorrente viene eliminato al televoto, l’eliminazione è definitiva. Intanto, su Playa Espinada si sono formati due gruppi.

Khady e Peppe sono coloro che si occupano di più delle varie attività, invece Alvina e Pietro preferiscono il relax. Sonia Bruganelli crede che il Poeta bisogna amarlo per quello che è e non aspettarsi altro. Si è acceso un piccolo battibecco tra l’ex moglie di Paolo Bonolis e Dario Maltese.

Dopo di che, i Non famosi sono saliti su una barca per raggiungere Playa Palapa. È poi arrivato il momento della sfida tra i meno votati, Artur e Luce. La Caponegro ha preso la prova apnea e così è finita direttamente al televoto aperto stasera dopo le nomination avvenute a fine puntata.

Isola dei Famosi: Bergesio abbandona, i Non Famosi raggiungono i Vip

La seconda puntata è andata avanti con una clip che ha ripreso alcuni dei momenti di tensione con protagonista Artur Dainese. Quest’ultimo ha partecipato al reality in versione spagnola e questo ha generato qualche polemiche tra i naufraghi. Alcuni di loro lo definiscono un po’ presuntuoso.

Infatti, Samuel Peron ha fatto notare che Artur non è una persona cattiva, ma ha dei modi sbagliati di porsi. Vladimir Luxuria ha poi chiuso il collegamento con loro per aprirlo con due nuovi concorrenti, Francesco Benigno e Daniele Radini Teschi. Dopo di che, è arrivato il momento della Prova Ricompensa.

Vladimir Luxuria si è complimentata con Edoardo Stoppa, che ha cercato di accendere il fuoco nei giorni scorsi. Stasera, però, alla fine il gruppo su Playa Palapa non è riuscito a conquistare questo elemento fondamentale. Questione di qualche secondo, i naufraghi sono riusciti a portare a termine la sfida.

Ma la produzione ha fatto notare a Vladimir che il gruppo è andato fuori tempo e, dunque, la prova non è stata superata. Dopo di che, è arrivato il momento per il gruppo dei Non Famosi di approdare su Playa Palapa per unirsi al resto dei naufraghi Vip. L’incontro è stato un po’ teso e subito caratterizzato da una sfida. I Non Famosi hanno dovuto scegliere chi sfidare tra i Vip per evitare di finire in automatico al televoto.

Peppe ha scelto Joe

Alvina ha scelto Marina

Khady ha scelto Matilde

Pietro ha scelto Edoardo Franco

Vladimir Luxuria ci ha tenuto a sottolineare che Khady è stata leale, in quanto ha fatto presente di non voler scegliere Maitè perché si è fatta male. Si è perso un po’ di tempo con Edoardo Franco, che non riusciva a salire sul paramidale galleggiante in acqua. Infatti, è stato il primo a cadere, seguito da Peppe e Joe.

Alla fine, a vincere sono stati Alvina, Pietro, Matilde e Marina, i quali hanno conquistato così l’immunità. I naufraghi si sono poi recati ne La Palapa, dove sono stati raggiunti da Francesca Bergesio, con le stampelle. Qui Elenoire Casalegno ha annunciato che la Miss Italia ha dovuto abbandonare il gioco per via dell’infortunio sPubito al ginocchio durante la prova Leader della prima puntata.

Isola dei Famosi: Bruganelli contro Brandi, i nuovi naufraghi

Ne La Palapa si è parlato dell’atteggiamento di Joe Bastanich, che apapre come un leader. Dopo di che, è stata mandata in onda una clip che mostrava Matilde Brandi spaventarsi vedendo un serpente. Su quest’ultima a dire la sua ci ha pensato Sonia Bruganelli: “Credo tu vada un po’ a favore di telecamere e che tu sia un po’ esasperata nella voglia di fare”.

Matilde ha fatto presente che c’è molto da fare in Honduras. La puntata è andata avanti con la prova Leader tra gli uomini. Alla fine la sfida è stata tra Edoardo Stoppa e Artur. A vincere è stato il primo. La seconda manche ha visto sfidarsi le donne.

Valentina Vezzali ha avuto la meglio, con la prova di apnea. Sono stati gli altri naufraghi a decidere chi eleggere come Leader. La maggioranza ha votato per Edoardo Stoppa. La puntata è andata avanti di Vladimir Luxuria che si è collegata con l’infermiera, dove Aras e Greta hanno rivelato di essere positivi al Covid-19, senza sintomi. In seguito, ne La Palapa i naufraghi hanno accolto i nuovi naufraghi Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi.

Isola 18, seconda puntata nomination: chi c’è al televoto

Verso il finale di questa puntata de L’Isola dei Famosi, sono iniziate le nomination. Al televoto sono finiti Luce Caponegro (che ha perso la sfida contro Artur), Khady Gueye, Samuel Peron e Peppe Di Napoli.