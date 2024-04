Isola dei Famosi, Bruganelli vs Maltese: il giornalista asfalta Sonia

Nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024, c’è stato un primo confronto tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese. I due opinionisti hanno avuto opinioni differenti durante questo appuntamento, legate a Pietro Fanelli. Il Poeta, così definito dal programma, ha diviso il pubblico e generato anche polemiche su Playa Espinada.

Nella prima puntata, Khady Gueye aveva espresso i primi disappunti su Pietro, che si dà poco da fare in Honduras. Le tensioni sono aumentate in questi giorni e stasera il gruppo dei Non Famosi è apparso spezzato in due. Da una parte ci sono Peppe Di Napoli e Khady, i quali si danno da fare con tutte le attività.

Invece, Alvina Verecondi Scortecci e Pietro sembrano non avere tutta questa voglia di dare una mano. Durante i battibecchi tra loro, è intervenuta dallo studio di Canale 5 Sonia Bruganelli. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha preso le difese di Pietro, facendo notare che anche lui ha fatto qualcosa, come costruire il tempio. Non solo, ha precisato che lui si trova lì anche per riflettere e godersi la natura.

Inoltre, Sonia ha bacchettato Khady e Peppe sottolineando che si sono impegnati in delle attività, senza portarle a termine, come l’accensione del fuoco. A questo punto, però, ha preso la parola Dario Maltese, il quale ha subito tuonato contro Fanelli, ricevendo l’applauso di molti telespettatori, che come Khady si fidano poco di lui.

“Pietro ha sbagliato trasmissione allora. Se si accetta di partecipare, bisogna mettersi in gioco”, ha giustamente affermato il giornalista del Tg5, conquistando applausi anche sul web. Sonia non si è fermata, anzi ha fatto presente che ha costruito il tempio. Alvina anche l’ha difeso, definendo “un sole” per la serenità che le trasmetterebbe.

Khady, però, ha fatto notare che, ad esempio, cade la tenda e lui se ne resta lì a guardare, senza dare una mano. “Se cerca una mecenate, mi propongo. Vai avanti così Pietro”, così Bruganelli ha invogliato Pietro a mantenere questo personaggio. Al contrario, Maltese ci ha tenuto a dire ben altro:

“Però diamogli anche un consiglio. Quest’anno è dura, si va a casa al primo colpo, l’eliminazione è definitiva. Trova un compromesso”

Un giusto intervento quello di Maltese, che ha invece invitato Pietro Fanelli a L’Isola a darsi da fare, altrimenti perderà consensi. Sono molto apprezzati, solitamente, i naufraghi che si danno più da fare in Honduras. Dello stesso pensiero di Maltese è Vladimir Luxuria, la quale ha ironizzato stasera: “Se stai solo a poetare non avrai più nulla da mangiare”.

Pietro si è difeso con un discorso confuso, facendo presente che non vengono ripresi dalle telecamere 24 ore su 24. Dunque, potrebbe essere frainteso, in quanto vanno in onda solo alcuni momenti delle loro giornate. “Ho pianto per una donna”, ha raccontato. Maltese ha ammesso di apprezzare la sua sensibilità.

Nonostante questo, gli ha comunque fatto notare che potrebbe risultare un naufrago che approfitta appoggiandosi agli altri. Bruganelli, però, non crede che Pietro si stia appoggiando agli altri. “Prima o poi arriverà questo momento”, ha affermato con saggezza Maltese.