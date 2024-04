Isola 18, Khady parte a bomba e smaschera Fanelli: cosa non torna

Nascono già delle tensioni nella prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024. La 18esima edizione è iniziata con la messa in onda di lunedì sera, 8 aprile 2024. Vladimir Luxuria ha presentato tutti i concorrenti, anche i non famosi. Prima ancora della puntata, questi naufraghi hanno già vissuto 48 ore su Playa Espinada. Questo gruppo è composto da Khady Gueye, Pietro Fanelli, Alvina Verecondi Scortecci e Peppe Di Napoli.

Mentre i famosi sono giunti su Playa Palapa pronti a mettersi in gioco nella Prova Leader, gli altri quattro sono stati presentati al pubblico di Canale 5. Sin da subito ha generato una certa simpatia Khady. La modella ha colpito l’attenzione del pubblico e poco dopo ha regalato i primi colpi di scena. Ebbene la Gueye ha subito smascherato Pietro, definito Il Poeta. Quest’ultimo ha subito insospettito una bella fetta di pubblico.

Nel suo video di presentazione Fanelli a L’Isola dei Famosi si è descritto come una persona lontana dai social network e dal mondo dello spettacolo. E già questo fa storcere il naso. Una persona che detesta apparire come è finita in Honduras sotto le luci delle telecamere? “Mi muovo nel mondo portando poesia” e ancora “I giovani d’oggi sono schiavi senza sapere di essere schiavi”. Queste alcune delle frasi usate da Pietro, che hanno insospettito il pubblico.

Molti telespettatori, infatti, stanno accusando il giovane naufrago di essersi costruito un personaggio, che di sicuro faticherà a reggere. A dare conferma di questo sono stati i suoi tre compagni d’avventura. Inizialmente Alvina ha fatto notare che Pietro non si è dato tanto da fare con i compiti su Playa Espinada in questi due giorni.

Ma ecco che in diretta Khady è inaspettatamente e improvvisamente esplosa. La modella ha fatto presente: “Quando si avvicinano le telecamere dice cose senza senso”. Mentre la sua compagna d’avventura stava parlando, Pietro ha continuato a tenere lo sguardo fisso a terra, mostrandosi triste.

A detta di Khady, Pietro avrebbe una doppia faccia. La modella ha tuonato: “Blatera cose per poi dire completamente l’opposto. Lui pensa di essere venuto qua per stare contro gli show TV, i social e i reality”. Fanelli se n’è rimasto in silenzio e questo ha insospettito ulteriormente, con Peppe Di Napoli che l’ha accusato di essersi creato un personaggio.

Sonia Bruganelli dallo studio ha così chiesto al naufrago non famoso per quale motivo si trova in questo reality. Fanelli ha spiegato di voler usare questa esperienza per riflettere e conoscere nuove persone. Intanto, questa puntata ha segnato il debutto di Vladimir Luxuria come conduttrice, che ha riservato un saluto speciale a Ilary Blasi.