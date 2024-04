Isola, debutto di Luxuria con gesto per Blasi. Casalegno ‘incidente’

Arriva per Vladimir Luxuria il momento di svolgere il ruolo di conduttrice nella prima serata di Canale 5 de L’Isola dei Famosi 2024. È stata naufraga, ha vinto, è stata inviata e poi anche opinionista. Ora debutta al timone del noto reality show e il primo impatto sembra essere positiva. Innanzitutto, dopo la classica sigla del programma, Vladimir entra in studio accompagnata dalla canzone Il cerchio della vita, nota come brano del film di animazione Il re Leone.

Giungendo trionfante in studio, la conduttrice anticipa che questa edizione sarà “come un film meraviglioso” e che questo è solo il primo capitolo. Dopo di che, Luxuria ci tiene a ringraziare i suoi predecessori. Con ognuno di loro ha vissuto un’esperienza all’interno di questo programma. Con la conduzione di Simona Ventura è stata naufraga e ha anche vinto, con Nicola Savino un’inviata in Honduras e con Alessia Marcuzzi un’opinionista.

A Ilary Blasi, che ha affiancato di nuovo come opinionista, riserva un saluto speciale:

“E dulcis in fundo la mia amica. Ieri l’ho sentita. So che stai lì seduta divanata. Grazie delle belle parole che mi hai detto Ilary”

Di recente Vladimir ha parlato del fatto che ha preso il posto della Blasi nella conduzione, proprio come aveva fatto Alfonso Signorini al Grande Fratello. Intanto, il reality show riserva un debutto importante a Luxuria come conduttrice, attraverso un filmato che racchiude tutti i momenti vissuti nei vari ruoli. Un inizio positivo per Vladimir. Ci sono vari telespettatori che sentono la mancanza di Ilary Blasi. Nonostante ciò, Luxuria sta svolgendo al meglio il suo ruolo, tanto che sta raccogliendo commenti positivi.

In studio è affiancata dai due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. I due ancora devono essere valutati dal pubblico, nel tempo. In Honduras a svolgere il ruolo di inviata c’è Elenoire Casalegno, la quale rischia di restare nuda nella prima puntata. Scesa dalla barca che la porta con tanti bambini del posto a bordo sulla spiaggia, Elenoire parla al pubblico e a Vladimir.

Si rende conto subito, però, che il top cortissimo che indossa è leggermente sceso e che dunque sta rischiando di restare nuda. Coprendosi con il cappello, riposiziona immediatamente il top, imbarazzante per il piccolo incidente. Commenti positivi anche per Elenoire, mentre però c’è chi sente la mancanza di Alvin.