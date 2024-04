Isola dei Famosi, Ilary Blasi via: Luxuria svela la sua reale reazione

L’Isola dei Famosi è pronta a ripartire. Lunedì 8 aprile il reality show tornerà in onda su Canale Cinque con profondi cambiamenti a partire dalla conduttrice, dagli opinionisti e dall’inviata. L’intera squadra, rispetto alle scorse edizioni, è stata cambiata: Vladimir Luxuria sostituirà Ilary Blasi, gli opinionisti saranno Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese, l’inviata Elenoire Casalegno che prenderà il testimone da Alvin. La fuoriuscita più rumorosa è naturalmente stata quella dell’ex moglie di Francesco Totti. Luxuria, intervistata da Chi Magazine, ha rivelato come ha reagito Ilary nei suoi confronti quando ha appreso la notizia del defenestramento.

“Sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante, in onda in prima serata su Canale 5″, ha rilevato l’ex parlamentare che ha però voluto sottolineare che la scelta di Mediaset non è stata fatta tenendo conto del suo status: “So che l’editore mi ha voluto non in quanto trans, ma perché mi è stato detto, ho dimostrato di poterlo fare. Credo sia per merito. E certo questo dimostra un’apertura da parte dell’azienda, che c’è e c’è sempre stata”. Ilary Blasi non ha commentato in alcun modo il suo defenestramento. Luxuria ha confidato di averla sentita privatamente e di aver ricevuto un commento positivo da parte della conduttrice romana.

Così Vladimir sui messaggi che le sono stati recapitati dai colleghi: “Sono stati tutti felici, compresi quelli che prima di me hanno condotto l’Isola. Ho sentito Simona, Nicola, Alessia, Ilary, la felicità è bella se condivisa”. Insomma, la Blasi, almeno con Luxuria, non ha il dente avvelenato. Sempre restando in tema Isola, assicura che metterà tutta se stessa: “Criticatemi su tutto, ma non sull’impegno. Io quando mi prendo una responsabilità è fino alla fine”. In che modo ha intenzione di ricoprire il nuovo ruolo? “Sarò affettuosa, non matrigna”.

Inoltre ha aggiunto in che maniera vuole organizzare le dinamiche del programma dove, naturalmente, non mancheranno liti e battibecchi: “Non mi interessa la lite in sé, ci saranno, inutile dire che farò un’Isola senza litigi, però vorrei trovare le motivazioni più profonde dei contrasti”.

Vladimir Luxuria su Dario Maltese e Sonia Bruganelli

Luxuria ha anche commentato la scelta di Mediaset di affidare a Sonia Bruganelli e a Dario Maltese il ruolo di opinionisti. La prima ha già vissuto un’esperienza simile al Grande Fratello Vip al fianco di Alfonso Signorini, il secondo è un giornalista del Tg5 che sa stare benissimo innanzi alla telecamera.

“Già conosce il mestiere, la vedo come quella un po’ più sferzante, è una divisiva e ci sta”, il parere di Vladimir sull’ex moglie di Paolo Bonolis. Parole al miele anche sul mezzo busto del Tg5: “Dario è troppo forte, non lo conoscevo, lo vedevo leggere le notizie al Tg, l’ho visto senza cravatta, più sbottonato anche in senso metaforico”.

Il cast de L’Isola dei Famosi 2024: la lista dei 13 vip

Nei giorni scorsi è stato reso noto il cast de L’Isola dei Famosi 2024. A comporlo sono i naufraghi Joe Bastianich, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Samuel Peron, Marina Suma, Maitè Yanes, Selen, Francesca Bergesi, Greta Zuccarello, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol e Artur Dainese.