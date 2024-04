Rosalinda Cannavò incinta: il commento spiazzante di Garko

Di recente Rosalinda Cannavò, la fu Adua Del Vesco, e Andrea Zenga hanno reso noto di aspettare un bebè. Il parto dell’attrice è previsto per settembre 2024. La coppia è ora in attesa di scoprire se arriverà un figlio o una figlia (nella prima eventualità sarà chiamato Teo, nella seconda Camilla o Daphne). La gravidanza della siciliana è stata commentata anche da Gabriel Garko, suo ex finto fidanzato. Il divo è intervenuto sulla dolce attesa in un’intervista rilasciata a Chi Magazine.

Rosalinda Cannavò in dolce attesa, le parole di Garko

“Sono contentissimo per lei, ci sentiamo per telefono e l’ho chiamata appena l’ho saputo, sono molto legato a lei. Ha chiuso un cerchio e, con l’arrivo di un figlio, ne aprirà un altro”. Queste le dolci parole che Garko ha riservato a Rosalinda con la quale ha vissuto una relazione fittizia lunga anni prima di fare coming out e prima che scoppiasse l’Ares Gate. Sarà curioso sapere come l’attrice reagirà a tali esternazioni al miele. Motivo? Secondo la versione di Gabriel, con l’interprete sicula, nonostante la love story finta, è rimasto un bel legame affettivo. La Cannavò, però, in tempi non sospetti ha lasciato intendere altro. Per questo le dichiarazioni a Chi Magazine del divo risultano spiazzanti.

Più di un anno fa, a novembre 2023, Rosalinda ha consegnato a Instagram uno sfogo durissimo, parlando del faccia a faccia che Garko fece con Francesca Fagnani a Belve. In quell’occasione la giornalista toccò il tema dell’Ares Gate e lanciò un sospetto. In particolare sottolineò che il produttore Alberto Tarallo, fino a quando è stato forte e le sue fiction andavano alla grande, nessuno degli attori osò parlare male di lui. Quando invece fallì, venne attaccato da diverse persone, tra cui la Cannavò. Insomma la padrona di casa di Belve gettò un dubbio non proprio soft e Rosalinda andò su tutte le furie, arrivando a dire che le venne il “voltastomaco” dopo aver visto l’intervista di Fagnani e Garko.

E non è finita qui perché Rosalinda, riferendosi a Gabriel (non lo menzionò esplicitamente ma riferendosi alla sua intervista alla Fagnani pare proprio che parlò di lui), scrisse le seguenti parole: “Non vi ho mai detto che non riesco nemmeno a vedere il viso di quella specifica persona senza iniziare ad entrare nel panico”. Garko ora dice che con la Cannavò si sente per telefono, lasciando capire che tutto ciò che è stato è acqua passata. Chissà come stanno realmente le cose.