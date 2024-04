Isola, Francesca Bergesio abbandona. Greta e Aras assenti

I tre naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024 non hanno preso parte alla seconda puntata, in onda l’11 aprile 2024. Sin da subito, collegandosi con Playa Palapa, Vladimir Luxuria ha fatto notare l’assenza di Aras Şenol, Francesca Bergesio e Greta Zuccarello. I tre sono entrati in gioco nel corso della prima puntata e già stasera sono assenti. Cos’è successo a questi concorrenti? Ebbene Francesca ha dovuto abbandonare il reality show.

Mentre per una di loro c’è stato un infortunio, gli altri sono finiti in infermeria per problemi di salute, ovvero per la positività al Covid-19 senza sintomi. Pertanto, si sono presentati i primi problemi di salute in questa 18esima edizione del reality show. I telespettatori ricordano la passata stagione, durante la quale ci sono stati vari ritiri per via di problemi di salute e infortuni. Sembra che questo non sia il caso di Aras e Greta, ma di Francesca.

Infatti, nessuno nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi ha parlato di un eventuale ritiro dei primi due. Tonia Romano ha lasciato il reality ancora prima di iniziare i giochi. La Non Famosa ha dovuto rinunciare a questa esperienza per problemi di salute. Invece, sembra che per Aras e la Leader Greta tutto sia risolvibile, visto che sono positivi al Covid ma senza sintomi.

Invece, per Francesca il discorso è diverso, visto che ha dovuto abbandonare il reality. “Per questioni mediche deve abbandonare L’Isola dei Famosi”, così Elenoire Casalegno ha annunciato la sua uscita di scena. Francesca ha raggiunto i suoi compagni ne La Palapa, dove in lacrime ha avuto modo di salutarli, con le stampelle.

Facendo il punto della situazione, la Bergesio ha subito un infortunio. La Miss Italia si è fatta male durante la Prova Leader della prima puntata, vinta da Greta. In particolare, Francesca ha accusato dei problemi al ginocchio. Il sito ufficiale del programma ha rivelato che la naufraga ha dovuto temporaneamente lasciare Playa Coco per dei controlli.

Intanto, l’hanno raggiunta Aras e Greta in infermeria per dei problemi di salute. Elenoire Casalegno, quando è iniziata la puntata, ha raccontato che “ci sono stati degli ostacoli, degli incidenti di percorso”. Il reality show sui social fa sapere che c’è stato per questi tre concorrenti “qualche problemino”.

Nulla di grave, al contrario di quanto accaduto a Francesca. Nei prossimi giorni i due naufraghi dovrebbero tornare a vivere insieme al gruppo, che si è appena unito ai Non Famosi. Questo dipenderà dalla durata della loro positività al Covid-19. Sono stati i due naufraghi a svelare nel corso della puntata di essere positivi al virus e quindi lontani dal resto del gruppo, senza avere sintomi.

In questo modo Aras e Greta stasera evitano le nomination e le varie prove. Non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli legati all’assenza di questi tre naufraghi durante la seconda puntata e quando torneranno ufficialmente in gioco.