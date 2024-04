Isola, Tonia Romano rompe il silenzio: “Il vero motivo del ritiro”

Ieri, lunedì 8 aprile, è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo la sua gloriosa entrata, la conduttrice Vladimir Luxuria ha iniziato ad introdurre tutti i concorrenti, Vip e Nip. Poco prima dell’inizio della nuova edizione del reality, sono stati svelati i nomi dei cinque protagonisti non famosi che si sarebbero aggiunti al resto dei 13 naufraghi conosciuti: Khady Gueye, Peppe di Napoli, Pietro Fanelli, la contessa Alvina Verecondi Scortecci e Tonia Romano. Tuttavia, durante la diretta, la Luxuria ha presentato solo quattro di loro, spiegando che Tonia Romano ha deciso di lasciare il gioco.

La conduttrice ha subito spiegato che Tonia ha avuto dei problemi di salute, motivo per il quale non potrà più partecipare all’Isola dei Famosi. Al che, sono iniziate molte teorie e speculazioni. In tanti, infatti, hanno pensato che non fosse proprio riuscita a partire per l’Honduras, rimanendo direttamente in Italia. Questa visione è cambiata quando diverse persone vicine alla donna hanno rivelato di non riuscire a mettersi in contatto con Tonia. Da lì, è partito una sorta di giallo nel cercare di capire dove fosse la Romano e, soprattutto, come stesse.

Per questo, poco fa, Tonia Romano ha rotto il silenzio. La donna ha lasciato un messaggio al suo staff da condividere sui suoi profili ufficiali. Sebbene non abbia ancora in mano i suoi social, ha voluto comunque far sapere di star bene, spiegando cosa le è realmente accaduto e i motivi che l’hanno portata a prendere la decisione di non fare più parte del reality. Infine, ha ringraziato il team di lavoro dell’Isola dei Famosi per l’aiuto e il sostegno che le stanno offrendo:

Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema. Ho preferito non partecipare a L’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli, che sono tutta la mia vita, da sola. Quindi la scelta giusta è stata quella di preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave. Sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile senza lasciarmi mai sola. E di tutto ciò li ingrazio infinitamente.

Dunque, dalle sue parole pare che Tonia non sia ancora in Italia, ma pare stia affrontando le cure necessarie per risolvere il suo problema di salute. Non è chiaro se, una volta che si sentirà meglio, deciderà di tornare in gara o meno. Nel frattempo, giovedì andrà già in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Una puntata particolare, dato che non sarà in diretta, ma registrata. Il motivo? Lo stesso giorno viene trasmessa la versione spagnola del reality, Supervivientes. Per questo, ogni giovedì il programma verrà registrato ore prima.