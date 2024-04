Isola, Tonia annunciata ma assente, i parenti ignari: c’è mistero

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha presentato i 4 nip che inaspettatamente sono sbarcati in Honduras 48 ore prima degli altri concorrenti vip. Dopo averli annunciati e dopo aver mostrato un video riassuntivo di questi due giorni, la conduttrice ha rivelato che doveva esserci anche una quinta donna.

Tonia Romano era stata scelta per far parte del cast, ma ieri Vladimir ha spiegato che a causa di un malore non è potuta essere presente. Il mistero è rimasto irrisolto, tutti hanno pensato che non fosse proprio partita a causa di un problema verificatosi all’ultimo. Ma qualcosa non torna. Infatti i parenti hanno comunicato che ieri erano davanti la tv aspettandola e hanno ricevuto la notizia guardando la trasmissione in diretta.

Non solo, pare anche che la Romano sia stata tagliata dai video delle 48 ore sull’Isola. Infatti, al contrario di quanto è stato fatto credere, anche lei è sbarcata con gli altri nip ed ha vissuto con loro, svolgendo anche alcune attività. Infatti quando è stato mostrata la ricerca della pentola c’erano le mani di 4 persone, ma Fanelli era lontano, non avendo partecipato all’attività.

A questo punto ci si chiede però come mai non sia stata spiegata bene la situazione. Soprattutto perché dal discorso di Vladimir è sembrato che la Romano si fosse ritirata ancor prima di partire.

Intorno a ciò c’è molto mistero e i parenti hanno anche rivelato che non riescono ad entrare in contatto con lei: cosa sta succedendo?

I nip: la novità di quest’anno

Quest’anno l’Isola, a sorpresa, è iniziata due giorni prima del previsto. Infatti i 5 nip selezionati sono sbarcati in Honduras il 6 aprile, anziché l8, come gli altri. E hanno iniziato ad occupare l’Isola e a svolgere le varie manzioni.

I 4 personaggi che i telespettatori hanno conosciuto sono: Peppe, un pescivendolo proveniente da Napoli; Alvina una contessa che abita a Cortina; Khady una modella originaria dal Senegal e Pietro un giovane che ama trascorrere il tempo scrivendo poesie e filosofeggiando.

Quattro personalità molto contrastanti che daranno del filo da torcere ai vip che però non hanno reagito male alla notizia. Con la speranza di trovare un’isola “già apparecchiata”.