Isola: il web smaschera Fanelli. Ecco cosa scriveva

L’8 aprile è iniziata una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A sorpresa sono stati aggiunti 4 naufraghi nip: Peppe il pescivendolo, Alvina la contessa, Khady la modella e Pietro il poeta. Quest’ultimo ha mostrato sin dall’inizio un comportamento molto particolare tanto che le discussioni ci sono state già nella prima puntata. Ma il web ha investigato ed ha scoperto qualcosa di inaspettato sul giovane.

Secondo vecchie ricerche il ragazzo, sui suoi social, insultava le ragazze curvy. Con frasi pesanti, più volte ha sottolineato quanto il modello fisico di una ragazza accettabile dovesse essere solamente uno.

ma vi svegliate? tutto ciò che ho letto è vergognoso, prima di parlare sviluppate almeno un po’ di intelligenza pic.twitter.com/OoVCjLZt4Y — rora !! (@CHPENLLS) January 7, 2022

Il giovane scriveva qualche anno fa che aveva avuto “esperienze sporadiche con ragazze curvy” ma che sono rare proprio perché le uniche due curve che accetta sono il seno ed il sedere. Che a lui possa piacere una determinata fisicità non c’è nulla di male. Ma è inconcepibile che offenda coloro che non appartengono al suo stereotipo.

E quando qualcuno, già qualche anno fa, gli ha scritto che non va bene mandare questi messaggi sui social, non sono mancate le offese, anche a terze persone che non c’entravano nulla.

Insomma, nonostante abbia mostrato sin da subito un carattere adatto al reality, magari andava fatta qualche indagine in più prima di farlo entrare nel cast. Il web è spaccato tra chi lo vorrebbe già fuori e chi invece vede in lui del potenziale.

Lo posto così tanto capite di chi si tratta segnalatelo lui e segnalatelo alla sua agenzia pic.twitter.com/Gi83a4vSmU — Queeremillealtrecose 💐 (@jemenfous_s) January 8, 2022

L’Isola dei Famosi: il debutto di Vladimir

L’8 aprile è iniziata una nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno in veste di inviata.

Nonostante ci fossero molte perplessità in generale la puntata ha retto bene. Luxuria è stata un’ottima padrona di casa, attenta a tutto ed ha anche saputo coinvolgere nel giusto modo gli opinionisti, ma soprattutto risolvere velocemente i problemi. Elenoire molto chiara e decisa nel suo ruolo. Sonia ha più osservato ed è stata meno pungente rispetto al passato, ma era solo la prima puntata. Dario un po’ fuori contesto, con interventi spesso inutili e poco accattivanti.

Nella prima puntata Greta Zuccarello è diventata leader. In nomination ci sono Samuel Peron, Artur Dainese, Luce Caponegro e Joe Bastianich. La prossima puntata andrà in onda giovedì 11 aprile, ma in differita.