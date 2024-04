Isola dei Famosi 18, 1° puntata: nominati, un’assenza, strategie

È iniziata la 18esima edizione de L’Isola dei Famosi con la prima puntata di lunedì 8 aprile 2024. Quest’anno nei panni della conduttrice c’è Vladimir Luxuria, affiancata dagli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. In Honduras svolge il ruolo di inviata Elenoire Casalegno.

Luxuria ha così debuttato come conduttrice di questo reality e ha riservato un saluto speciale a Ilary Blasi. Subito dopo, è arrivato il momento di presentare i naufraghi. Si sono inizialmente buttati in acqua direttamente dall’elicottero in volo Samuel Peron, Marina Suma e Aras Senol. I tre sono stati seguiti da Matilde Brandi, Artur Dainese, Francesca Bergesio ed Edoardo Stoppa.

Matilde ha avuto difficoltà a raggiungere Playa Palapa a nuoto, tanto che Aras, interprete di Cetin di Terra Amara, è corso a soccorrerla. Successivamente sono approdati in spiaggia, a bordo di una barca, Joe Bastianich, Valentina Vezzali e Greta Zuccarello. Quest’ultima, volto di Ciao Darwin, è stata scelta da Sonia Bruganelli, che stasera l’ha elogiata.

Vladimir Luxuria in diretta a L’Isola dei Famosi ha svelato che sono sbarcati in Honduras i naufraghi ‘non famosi’, ancora prima della messa in onda. Il gruppo è stato definito dalla conduttrice una comunità, che è arrivata lì 48 ore fa e ha già preso possesso del posto.

Prima di presentarli, Vladimir è andata avanti con altre dinamiche. Ci ha tenuto a salutare Alvin, il quale ha svolto il ruolo di inviato fino allo scorso anno, di cui oggi il pubblico sente la mancanza. Dopo di che, è arrivato un altro elicottero, dal quale sono saltati in acqua Edoardo Franco, Luce Caponegro e Maité Yanes. Con il loro arrivo, sono giunti tutti i concorrenti di questa edizione.

Isola dei Famosi: prima prova Leader, i naufraghi non famosi, Tonia Romano assente

A questo punto, Vladimir ha dato ufficialmente inizio a questa edizione con la prima prova Leader. Ma ecco che Luxuria ha poi presentato al pubblico il gruppo di naufraghi non famosi che da 48 ore si trovano sull’isola. Questi sono Khady Gueye, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Alvina Verecondi Scortecci. I quattro concorrenti hanno vissuto le prime ore su Playa Espinada.

Dopo un problema tecnico, Vladimir si è riuscita a collegare con i quattro naufraghi non famosi, che nelle scorse ore hanno superato la loro prova. Hanno così ottenuto l’ immunità e la possibilità di mandare direttamente al televoto uno dei famosi. Tra loro ci sarebbe dovuta essere Tonia Romano, la quale però ha avuto un problema di salute e non ha potuto subito prendere parte a questa edizione.

La prima prova Leader ha visto gli uomini e le donne divisi, inizialmente. Nel secondo gruppo ha vinto Greta, la quale ha dovuto sfidare Artur. Sonia Bruganelli si è mostrata orgogliosa della Zuccarello, ma ha fatto una precisazione: “Eh l’ho scelta io per Ciao Darwin. Non è la mia preferita però. Le voglio bene, ma voglio essere imparziale”.

Nel frattempo, su Playa Espinada, Khady ha conquistato il pubblico smascherando Pietro Fanelli in diretta. Successivamente Elenoire Casalegno ha presentato La Palapa, dove sono poi giunti i naufraghi famosi.

Per loro è arrivato il momento di scoprire che c’è un altro gruppo di naufraghi su Playa Espinada. La prima puntata de L’Isola dei Famosi è andata avanti con la sfida tra i due aspiranti Leader. Greta e Artur hanno affrontato la prima prova del fuoco di questa edizione. Alla fine hanno vinto entrambi superando i 3 minuti. Di fronte a questo pareggio, a prendere una decisione sono stati i loro compagni d’avventura.

Il gruppo ha scelto come Leader Greta. Tutti hanno votato per lei e non c’è stato nessun voto per Artur.

Isola dei Famosi: le prime nomination e il gioco inizia

Prima di passare alle nomination, Vladimir Luxuria ha mandato in onda una clip in cui i famosi dicono cosa pensano dei loro compagni d’avventura. Subito dopo è intervenuto Dario Maltese, che non ha dato il meglio di sé. L’opinionista ha chiesto a Luce come mai il resto del gruppo non l’apprezza. Una domanda, questa, che ha spiazzato i naufraghi, che insieme alla stessa Caponegro hanno smentito questo. Pertanto, la domanda di Maltese è risultata alquanto inutile.

A detta di molti telespettatori il giornalista del Tg5, al contrario di Sonia Bruganelli, non sarebbe proprio sul pezzo. A questo punto, sono iniziate le prime nomination di questa edizione. In quanto Leader, Greta è stata immune. Il più nominato dal gruppo è stato Artur e questo ha dato conferma che i giochi sono iniziati e le strategie anche. Vladimir, però, ne ha voluto sapere di più e durante le ultime nomination ha chiesto se ci fosse un accordo.

Ovviamente, tale ipotesi è stata smentita. A spaventare il gruppo pare sia il fatto che Artur ha già vissuto questa esperienza nella versione del reality spagnola. Dainese è finito al televoto con Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron.