Isola dei Famosi: Bastianich inimitabile, poi l’incidente in diretta

A L’Isola dei Famosi 2024 di sicuro Joe Bastianich è uno di concorrenti più apprezzati. Chi segue i programmi televisivi di cucina come il famoso MasterChef sa bene qual è il carattere distintivo del celebre chef. Il naufrago, a detta di questi telespettatori, starebbe affrontando questa esperienza in modo per nulla inaspettato. Infatti, nessuno dei suoi fan è rimasto sorpreso di fronte al suo atteggiamento.

Al contrario, i suoi compagni d’avventura non hanno ben capito il suo comportamento. Vladimir Luxuria ha mandato in onda una clip che ritraeva alcuni dei concorrenti lamentarsi dei modi di fare di Joe, il quale appare in Honduras come una persona solitaria. Luxuria si è detta convinta del fatto che questi commenti non avrebbero fatto piacere a Bastianich. Ed ecco che lo chef ha spiazzato la conduttrice:

“No, in realtà è tutto vero. Io vengo da una cultura un po’ diversa e non ti dirò mai quello che ho fatto nella mia vita, vai a guardarlo da solo. Se penso che perdo tempo a parlare con te preferisco stare da solo. Il mio tempo è prezioso. Quello che hanno detto è corretto, io sono così. Pane e salame, roba vera”

Bastianich a L’Isola dei Famosi 2024 non ha deluso i suoi fan, che hanno trovato questo suo intervento sublime. Anche Sonia Bruganelli, che poco prima ha stroncato Peppe Di Napoli, ha sostenuto il suo atteggiamento, facendo notare che per lui è importante mantenere le sue risorse.

I fan di Bastianich non sono rimasti sorpresi di fronte a questa replica, tanto che stanno facendo presente sui social network che lui è proprio così.

Isola dei Famosi: Marina Suma si fa male in diretta TV

Brutto incidente in diretta per Marina Suma, durante la terza puntata. Ciò è accaduto durante la Prova per l’immunità. Inizialmente si sono sfidate Alvina e Matilde Brandi. Non c’è stata sfida, in quanto la Contessa ha subito portato il vantaggio dalla sua parte, senza dare alla showgirl la possibilità di agire.

Dopo di che, è toccato mettersi in gioco a Marina Suma e a Pietro Fanelli. Quest’ultimo inizialmente non si è messo in gioco, anzi sembrava favorire la sua compagna d’avventura. Vladimir Luxuria ed Elenoire gli hanno spiegato che per vincere avrebbe dovuto spingere verso la sua metà.

Ed ecco che Pietro ha spinto con forza, al punto che ha generato un incidente. Marina è finita a terra e Fanelli si è immediatamente fermato. Ormai, però, l’attrice si trovava sulla sabbia dolorante. La stessa naufraga ha subito rivelato a Elenoire Casalegno di essersi fatta davvero male.

I telespettatori non hanno avuto modo di vedere più nulla di quanto stava accadendo su Playa Palapa. Vladimir li ha informati rivelando che c’erano già presenti i dottori, pronti a controllare Marina. A questo punto, la conduttrice è andata avanti con la puntata cambiando scenario e invitando Peppe Di Napoli in confessionale.

Una volta tornata in collegamento con la spiaggia, Luxuria ha chiesto aggiornamenti alla Casalegno, complimentandosi con lei per essersi subito resa disponibile durante l’incidente. “Sta facendo accertamenti medici. Ora aveva il volto disteso ed era tranquilla”, ha assicurato l’inviata.