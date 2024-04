Isola dei Famosi, tanti non detti: bufera sui social post puntata

La puntata andata in onda ieri sera, giovedì 18 aprile, su Canale 5 dell’Isola dei Famosi ha fatto molto discutere. Numerose sono state le polemiche scaturite, tra la decisione di Vladimir Luxuria di non mostrare i video relativi all’eliminazione di Francesco Benigno e la vicenda del cibo rubato. La conduttrice aveva difatti dichiarato che a fine puntata ci sarebbe stato un comunicato relativo ai provvedimenti che sarebbero stati presi verso il colpevole, tuttavia questo non è mai arrivato. I telespettatori sono quindi insorti sul web per aver aspettato inutilmente.

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato a lungo dell’abbandono del programma di Francesco Benigno. Stando alle prime notizie si trattava di un ritiro, poi invece é stato detto che si trattava di un’espulsione per comportamenti non consoni. Nel corso della puntata di ieri il suo caso è stato velocemente archiviato da Vladimir Luxuria ed i filmati che avrebbero portato alla sua squalifica non mostrati. Questo ha scatenato qualche polemica da parte dei telespettatori, che hanno lamentato sui social il fatto di non poter sapere nulla di più certo.

La vicenda del cibo rubato e del comunicato mai arrivato

Allo stesso modo ha scatenato diverse critiche la storia del cibo rubato. Una delle naufraghe, Greta Zuccarello, ha difatti accusato Pietro Fannelli detto “Il Poeta” di aver sottratto del cibo ai cameraman. Questo ha negato le accuse, affermando che in realtà il cibo gli era stato portato da qualcun altro. Successivamente ha ammesso le proprie colpe, affermando che anche altri concorrenti avevano approfittato della situazione. Non ha tuttavia voluto fare nomi, invitando i responsabili ad uscire allo scoperto. Ne è nato quindi un vero e proprio giallo.

A quel punto Vladimir Luxuria ha affermato di avere i video dell’accaduto e detto ai telespettatori che a fine puntata ci sarebbe stato un comunicato circa i provvedimenti da prendere verso i responsabili. I naufraghi avrebbero dovuto raggiungere la spiaggia dove sarebbe stato appunto letto tale comunicato. Quest’ultimo, tuttavia, non è mai arrivato. La cosa ha fatto storcere il naso ai telespettatori che hanno aspettato oltre l’una di sapere come fosse andata inutilmente. Il pubblico è quindi insorto sul web, commentando negativamente la vicenda.

Di seguito i commenti: