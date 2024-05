Isola dei Famosi: bufera su Stoppa, poi Maltese fa a pezzi Brandi

Arriva un’altra sorpresa per Edoardo Stoppa a L’Isola dei Famosi. Quanto accade, però, genera non poche polemiche sul web. Infatti, i telespettatori stanno commentando negativamente quanto accaduto nel corso dell’11esima puntata del reality show. Poco dopo finisce protagonista della scena Matilde Brandi, la quale viene stroncata da Dario Maltese, che è sempre sul pezzo. Facendo il punto della situazione, Vladimir Luxuria in studio dà inizialmente la parola a Juliana Moreira.

Quest’ultima ha potuto riabbracciare, nelle scorse settimane, il suo amato in Honduras. Ai due è stata data la possibilità di trascorrere altro tempo insieme. Stasera, però, Juliana si dice dubbiosa su come proseguirà il percorso di Stoppa nel reality show: “Io sono sicura che lui stia andando oltre i limiti e questo mi preoccupa”. Inoltre, Moreira spiega che anche per le persone care ai concorrenti la situazione è difficile, in quanto non hanno modo di avere contatti con loro.

“Io l’ho vissuta all’inizio come un lutto”, racconta Juliana nello studio de L’Isola 18. Vladimir Luxuria si collega con Playa Palapa e chiede alla Moreira di non parlare. A questo punto, la conduttrice chiede a Edoardo di svolgere una prova. Non si tratta di un passo semplice quello che deve compiere il naufrago. Proprio poco prima la sua Juliana ha fatto presente che è molto stanco, ma sta cercando di resistere. Proprio per questo, il pubblico ritiene che sia assurdo che il reality chieda a Stoppa di svolere una prova un po’ faticosa in acqua.

In effetti, non è una scelta poi così azzeccata, visto la stanchezza di Edoardo è evidente a tutti, anche ai suoi compagni d’avventura, che l’hanno fatto notare. Eppure il naufrago, proprio mentre si parla del suo sfinimento, viene portato a svolgere una prova per ricevere la sorpresa. Ed ecco che Stoppa porta a termine il suo compito e ascolta un videomessaggio dei suoi figli, affiancati dalla nonna e il cane. Il momento commuove tutti, anche gli altri naufraghi.

I telespettatori, però, tra la commozione danno vita anche a delle polemiche. Una parte del pubblico crede che non sia giusto che Stoppa finora abbia ricevuto varie sorprese dai suoi cari, a differenza di altri concorrenti. Ed è anche per questo che sul web si scatenano le polemiche.

Iaola dei Famosi: Dario Maltese annienta Matilde Brandi

L’attenzione finisce poi su Matilde Brandi a L’Isola. Vladimir manda in onda una clip in cui è possibile ascoltare vari concorrenti che fanno notare che c’è fin troppo buonismo in Honduras tra loro. In particolare, viene citata spesso Matilde, dalla quale probabilmente si aspettavano momenti di tensione. A parlare è soprattutto Alvina:

“Oggi la chiamerei l’isola dei buonismo. Vedo molti super sereni. Falsi? Mah, vedo un buonismo forzato. Vedo Matilde con il freno a mano tirato. Secondo me lei sarebbe più esplosiva. Ad esempio, Stoppa secondo me è così come si vede”

Vladimir vuole vederci chiaro e chiede: “Matilde insomma, questo freno a mano o la giugulare?”. La Brandi spiega che non ci sono state occasioni per lei di sbottare. Inoltre, assicura di aver detto sempre tutto in faccia, a modo suo. “Sarei finta se mi arrabbiassi”, garantisce. Ma ecco che Dario Maltese prende la parola e la annienta, poco dopo aver asfaltato Artur e Khady:

“Io credo che tu sia lì perché voglia ripulirti l’immagine dopo l’esperienza che non ti è piaciuta in un altro reality. Ecco hai sbagliato posto”

Con schiettezza, ancora una volta, l’opinionista sorprende il pubblico con i suoi interventi mirati e decisi. Maltese si riferisce al percorso affrontato da Matilde al Grande Fratello Vip 5, dove si è ritrovata ad avere scontri tesi, ad esempio con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. “Lì sono esplosa per difendere un’altra persona, vattelo a vedere bene”, replica prontamente la Brandi. E Maltese non si ferma:

“Noi non ti chiediamo di esplodere, ma di essere te stessa. Ma se lo dicono i tuoi compagni, vuol dire che c’è un fondo di verità”

Cercando di aiutarla a uscire da questa situazione, Vladimir Luxuria chiede se a mantenerla calma sia la sua storia d’amore con Francesco Tafanelli, che la rende serena. Lei conferma e non trattiene le lacrime.