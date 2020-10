Matilde Brandi litiga con Zorzi e minaccia di andar via: urla in Casa

Matilde Brandi non trattiene la rabbia e si scaglia contro Tommaso Zorzi durante la diretta della settima puntata del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice non riesce proprio a gestire il nervosismo, tanto che alza molto il tono della voce. I telespettatori non hanno mai visto Matilde così furiosa e Alfonso Signorini non può non chiederle cosa sta accadendo. La Brandi confessa al conduttore e ai suoi compagni d’avventura di essere intenzionata a lasciare il programma. Il tutto accade dopo il confronto avvenuto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice ha confermato di aver mentito la scorsa puntata, quando ha negato di aver affermato che Massimiliano è gay. A far scattare il colpo di scena ci ha pensato Tommaso. L’influencer ha raccontato che proprio Adua, prima ancora di entrare nella Casa più spiata d’Italia, gli aveva dato la stessa notizia. Nel corso della diretta di questa sera, la Del Vesco ha invece smentito questa conversazione. Tra i due si è, a questo punto, accesa una forte discussione.L’influencer si ritrova ora a discutere animatamente con Matilde!

Matilde Brandi perde la pazienza contro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip per difendere Adua Del Vesco

La Brandi perde letteralmente la pazienza con Tommaso, convinta che abbia fatto una battuta sgradevole contro Adua. Matilde, che per proteggere la Del Vesco ha mentito la scorsa puntata, non riesce a lasciar perdere l’atteggiamento di Zorzi. Mentre Adua si trova nel salotto per incontrare a sorpresa sua sorella, Matilde la difende apertamente alzando molto il suo tono della voce. Quando rientrano tutti nel salotto, la Brandi annuncia a Signorini di voler lasciare la Casa! La fortissima discussione con Tommaso sembra aver scosso non poco Matilde, che minaccia di andare via. A far riflettere, immediatamente, la Brandi ci pensa Signorini.

Matilde Brandi protegge Adua Del Vesco, poi vuole lasciare la Casa: Signorini la fa riflettere

“Fidanzatino di Casablanca”, questa sarebbe la battuta fatta da Zorzi, che avrebbe infastidito così tanto Matilde. Ora la Brandi, dopo aver urlato di fronte alle telecamere, minaccia di lasciare il reality. Signorini fa in modo che la conduttrice faccia retromarcia, facendole presente che è il pilastro di questo gioco. Alfonso non vuole vedere Matilde in questo modo. A detta della Brandi, Tommaso dovrebbe prima comprendere cos’è realmente accaduto nel passato di Adua e non giudicare senza sapere. Intanto, chi gestisce il profilo Instagram di Zorzi ha condiviso in queste ore uno screenshot che farebbe da prova a ciò che ha raccontato.