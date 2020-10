Arriva la prova che confermerebbe quanto dichiarato da Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, sulla questione che vede protagonisti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice, nel corso della passata settimana, si è confidata con Matilde Brandi e con Dayane Mello. Durante questa conversazione, Adua ha dichiarato che Massimiliano è gay. Ed ecco che venerdì scorso Alfonso Signorini ha mandato in onda questo momento, con tanto di sottotitoli. Immediatamente la Del Vesco ha smentito il tutto. L’attrice ha, infatti, affermato di non aver mai pronunciato quelle parole. Il conduttore ha scelto di mettere una pietra sopra a tutto questo durante la diretta, ma le parole di Adua non hanno convinto proprio nessuno. Il resto dei concorrenti della Casa e il pubblico non hanno potuto non notare Matilde e Dayane in difficoltà, mentre cercavano di sostenere la Del Vesco. Ma a dare il colpo di scena ci ha pensato Tommaso Zorzi, il quale in confessionale ha confessato che Adua, in albergo, prima ancora di entrare nel reality, gli avrebbe rivelato che Massimiliano è gay! Nella serata di oggi, la Del Vesco si dice pronta a svelare tutta la verità e si scaglia contro l’influencer!

Tommaso Zorzi, il suo social media manager condivide i messaggi che si sarebbe scambiato con Adua Del Vesco prima del GF Vip 5

Si accende una forte discussione tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi, durante questa fase della settima puntata del GF Vip 5. Non si arriva a una conclusione nella loro discussione, ma arrivano le prove. L’attrice continua a ribadire di non aver mai parlato con Tommaso della questione, smentendo la confessione di quest’ultimo. L’influencer nel salotto, di fronte a tutti, racconta invece di avere ancora i messaggi circa la conversazione avuta prima di incontrarsi in albergo. In effetti, il social media manager di Tommaso condivide i messaggi che andrebbero a testimoniare il suo racconto. “La verità si dica”, si legge sullo screenshot condiviso.

Tommaso Zorzi vs Adua Del Vesco al GF Vip 5: la conversione condivisa in queste ore

La conversazione in questione vedrebbe Adua affermare di avere una pomata. La Del Vesco avrebbe poi consigliato a Torzi di applicare questo prodotto quella notte stessa. Tommaso avrebbe accettato e subito dopo l’attrice avrebbe scritto: “Yes apri”. Questo è effettivamente il racconto fatto da Zorzi, che avrebbe appunto conosciuto Adua in albergo.