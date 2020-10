Adua: “Mai detto che Morra è gay”. Zorzi: “Bugiarda”

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra condividono un passato complicato e si sono ritrovati proprio al Grande Fratello Vip. Sin da subito, l’attrice ha fatto notare la sua rabbia nei confronti dell’ex fidanzato, con cui ha avuto immediatamente un confronto. Ora i due sono diventati grandi protagonisti di questa edizione e nei giorni passati è accaduto qualcosa di particolare. I telespettatori hanno notato che Adua ha sussurrato all’orecchio di Dayane Mello che Massimiliano è gay. Probabilmente la Del Vesco sperava di non essere ascoltata, tanto che chiede alla modella e a Matilde Brandi di mantenere questo segreto. Alfonso Signorini, nel corso della puntata di questa sera, pensa bene di mettere i due ex fidanzati a confronto. Un momento molto atteso dal pubblico di Canale 5, che vuole scoprire la verità sulle dichiarazioni fatte da Adua questa settimana. La Del Vesco, durante questo confronto, nega il tutto. Gli sguardi di Dayane e Matilde, però, sembrerebbero essere una chiara conferma ai sospetti. Non solo, Signorini ci tiene a precisare che la produzione mette il rallenty nei filmati, proprio per ascoltare con attenzione le affermazioni fatte dai vari concorrenti. Il colpo di scena arriva quando Tommaso Zorzi fa la sua nomination. L’influencer nomina Adua e ammette di trovarla una bugiarda, in quanto anche a lui aveva confessato che Massimiliano è gay quando si trovavano in albergo prima di entrare nella Casa.

Adua Del Vesco smentisce: “Mai detto che Massimiliano Morra è gay”. Tommaso Torzi la maschera in confessionale

Un pettegolezzo scottante quello fatto da Adua al GF Vip parlando di Massimiliano con Dayane e Matilde. Signorini manda in onda un filmato che ritrae appunto la Del Vesco rivelare qualcosa di segreto all’orecchio. Sotto compare la didascalia ‘è gay’. A questo punto, Adua smentisce il tutto e dichiara di non aver mai dichiarato queste parole. Scendendo nel dettaglio, l’attrice si giustifica rivelando di aver confessato a Dayane un suo pensiero su Massimiliano, ovvero che è uno stratega. Adua si dice convinta del fatto che Morra sia portando avanti una strategia, cercando di legarsi a Guenda, per stare il più tempo possibile nella Casa. Dayane conferma le parole della Del Vesco, ma il pubblico nota che non è poi così sicuro. Matilde, nel frattempo, sembra abbastanza sconvolta dalla cosa e aspetta un bel po’ di tempo prima di parlare. Anche lei prende le difese di Adua, ma per i telespettatori non è abbastanza convincente. Tommaso Zorzi toglie poi ogni dubbio durante la sua nomination, regalando un grande colpo di scena!

Adua Del Vesco smentisce la confessione su Massimiliano Morra, Antonella Elia però non ci sta

Massimiliano appare deluso da Adua, la quale continua a smentire e a difendersi. Ma Antonella Elia torna sulla presunta dichiarazione di Adua: “Bisogna avere il coraggio di prendersi le proprie responsabilità, non mentire e non costringere gli altri a farlo. Hai combinato dei casini da quando sei entrata in Casa. Questo è l’ennesimo”. L’opinionista le consiglia, commentando duramente la situazione, di avere il coraggio di sostenere ciò che dice. Intanto, Tommaso Zorzi parla di coming out: “Forzati sono terribili, in generale. Io penso che ognuno possa avere la libera scelta di farlo”. Signorini sembra poi confermare il fatto che Adua abbia appunto dichiarato che Massimiliano è gay: “La cosa strana è che noi analizziamo bene e l’audio di Dayane era molto chiaro”.