Massimiliano Morra gay? La reazione di Dalila (che se la prende con Adua)

Sta accadendo di tutto al Grande Fratello Vip 5 e siamo solo alle prime settimane. Oggi è il giorno di un altro gossip su Massimiliano Morra: è gay? Dopo alcune insinuazioni dei giorni scorsi, per esempio quelle velate di Zorzi e Signorini e quelle meno velate di Lory Del Santo, stanotte proprio Adua Del Vesco potrebbe aver fatto outing su Morra. L’attrice ha detto nell’orecchio di Dayane che Massimiliano è gay. Forse sperava di non essere ascoltata, ma così non è andata. Tutti aspettavano la reazione di Dalila, fidanzata di Massimiliano Morra, e non è tardata ad arrivare ma va letta tra le righe. Su Instagram Dalila ha postato alcuni screenshot di tweet e di messaggi che le sono arrivati in direct. In un messaggio di questi le hanno detto cattiverie su cattiverie, per esempio che non dovrebbe atteggiarsi e che vorrebbe sembrare bella, ma dovrebbe stare calma. Le hanno pure detto che non ha fatto parlare Adua quando è entrata nella Casa e che dovrebbe vergognarsi.

“Lo ha detto anche Adua che il tuo ragazzo è gay. Ti stai facendo prendere in giro”, si legge ancora. Dalila non ha risposto a queste provocazioni, ma ha condiviso con chi la segue queste parole e ha scritto: “Quanto sono cattive le persone?”. Non ha quindi dato peso alle parole circa il fatto che il suo fidanzato sarebbe gay. Poi ha postato un altro messaggio, stavolta di qualcuno che pende dalla sua parte. In questo secondo messaggio la persona in questione ha chiesto scusa a Dalila perché la aveva giudicata in modo sbagliato. Le ha dato poi ragione e ha scritto che spera che Massimiliano venga messo al corrente di quanto sia accaduto nella Casa alle sue spalle. Il riferimento sembra essere all’outing di Adua e quindi al fatto che Dalila avesse ragione quando ha detto che le persone si rivelano nel tempo.

Stavolta la fidanzata di Massimiliano ha scritto qualcosa in più, proprio sulla Del Vesco. Ecco le sue parole: “L’avevo detto io che il vero essere di una persona esce fuori piano piano! Tempo al tempo e ognuno avrà ciò che si merita”. Insomma, pare non abbia affatto cambiato idea su Adua. Ci sarà un altro scontro molto presto? Ma Dalila potrebbe prendere due piccioni con una fava: affrontare di nuovo Adua e stavolta anche Guenda Goria, dopo le ultime vicende con Massimiliano Morra…