Triangolo amoroso al Grande Fratello Vip. Nella notte Massimiliano Morra e Guenda Goria si sono avvicinati pericolosamente, lasciandosi andare a confidenze importanti e parole d’amore. La figlia di Maria Teresa Ruta non ha nascosto il suo interesse per l’attore napoletano. Un interesse già noto a gran parte del pubblico del reality show e ora pubblicamente ammesso dall’attrice teatrale. Dal canto suo Morra, ex fiamma di Adua Del Vesco, ha risposto di essere lusingato da certe attenzioni. Non solo: Massimiliano ha dichiarato di provare anche lui un certo interesse per Guenda ma non può non tenere conto della sua storia d’amore fuori il programma, quella con Dalila. L’interprete è stato chiaro: mai dire mai… Una reazione che ha fatto arrabbiare Dalila, vista all’ultima diretta del programma di Alfonso Signorini, che si è detta senza parole su Instagram.

Grande Fratello Vip: cosa è successo tra Guenda Goria e Massimiliano Morra

È stata Patrizia De Blanck, vero e proprio Cupido del Grande Fratello Vip, ad avvicinare Massimiliano Morra e Guenda Goria. La contessa ha spifferato all’attore l’interesse che la collega prova già da qualche giorno. Da qui è nato un confronto tra i due che ha poi infastidito Dalila, fidanzata di Morra da oltre due anni. La primogenita di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha ammesso la sua cotta ricevendo una risposta inaspettata da parte del coinquilino. “Hai una bella testa e mi piaci esteticamente. Ora non posso darti una risposta, magari fuori…La mia situazione è complicata. Anche se io non mi precludo nulla e su questo ho avvertito la mia ragazza. Il rischio che la mia storia possa finire c’è, ma per ora è una cosa difficile. Non precludiamoci nulla. Chi vivrà, vedrà”, ha fatto sapere Morra, da settimane al centro dell’attenzione per via delle sue rivelazioni sulla casa di produzione Ares Film che hanno dato il via all’Aresgate.

La fidanzata di Massimiliano Morra furiosa per il feeling con Guenda Goria

La sintonia tra Massimiliano Morra e Guenda Goria ha mandato su tutte le furie Dalila, fidanzata dell’attore. “Senza parole”, ha scritto la napoletana su Instagram. Già nel corso della quinta puntata la ballerina aveva avvisato l’erede di Maria Teresa Ruta. Dalila si è accorta da tempo dell’interesse di Guenda nei confronti del compagno ma la Goria ha fatto finta di nulla. A differenza di Morra la giovane è entrata nel bunker di Cinecittà da single, dopo un fidanzamento di 16 anni con un uomo 20 anni più grande. La relazione è terminata a un passo dal matrimonio e ha fatto soffrire parecchio Guenda che ora sogna un amore più spensierato.