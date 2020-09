Morra tra due fuochi, scontro Dalila e Adua: domanda scomoda di Alfonso

Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip, durante la quinta puntata, riceve una graditissima sorpresa! Dopo essersi confrontato con i suoi compagni d’avventura, che in settimana non hanno espresso un opinione positiva nei suoi confronti, l’attore rivede la sua fidanzata Dalila. Separati da un vetro, finalmente i due si possono rincontrare. Un momento speciale per Massimiliano, che non si aspettava minimamente che avrebbe avuto questa opportunità. Ed ecco che Alfonso Signorini sfrutta la sorpresa della modella per permettere ad Adua Del Vesco di dire la sua. L’ex fidanzata di Morra non ha riservato, inizialmente, delle parole carine a Massimiliano e Dalila lamenta il fatto che l’attrice abbia potuto creare un’immagine sbagliata del fidanzato. Proprio per tale motivo, ha condiviso sui social un post andando contro le parole di Adua. Quest’ultima non ha per nulla apprezzato il gesto e questa sera non le manda a dire, anzi. Si accende un vero e proprio scontro nella Casa tra la Del Vesco e Dalila, attuale fidanzata di Massimiliano. Quest’ultimo tenta di placare gli animi, facendo notare alla fidanzata che la situazione ormai è stata chiarita. Non solo, Morra fa presente che realmente ha commesso degli errori in passato nei confronti di Adua.

Massimiliano Morra, scontro tra la fidanzata Dalila e l’ex Adua Del Vesco al GF Vip: Alfonso Signorini e la domanda scomoda

Inizialmente Dalila ci tiene a rassicurare Massimiliano, il quale ha vissuto momenti importanti quando Gabriel Garko è entrato nella Casa lo scorso venerdì. La modella ribadisce che non le è piaciuto il modo utilizzato da Adua nel descrivere la sua relazione con Morra. “È passato un messaggio sbagliato del mio fidanzato, ma non ho nulla contro di te”, afferma Dalila dall’altra parte del vetro. La Del Vesco, però, non ci sta: avrebbe preferito ricevere delle scuse. Le due continuano a discutere animatamente, tanto che non sentono neppure quando Signorini chiama la loro attenzione. Il conduttore ha per Dalila una domanda inaspettata: “Sei sicura che non ci sia più amore tra loro?” La modella si dice convinta del fatto che da parte di Massimiliano il sentimento non ci sia più. I due diretti interessati, Morra e Adua, smentiscono prontamente la cosa. Ma Pupo e Signorini notano che da parte di Dalila c’è comunque una certa gelosia.

GF Vip 5, Massimiliano Morra: la fidanzata Dalila riprende anche Guenda

Pupo consiglia a Dalila di stare attenta a ciò che potrebbe accadere al Grande Fratello Vip, tra Massimiliano e Adua. La ragazza, però, sembra essere convinta dei sentimenti che Morra nutre nei suoi confronti. Oltre ciò, Dalila si rivolge anche a Guenda, alla quale consiglia di fare la brava, mantenendo sempre il sorriso.