Gabriel Garko fa coming out al Gf Vip: Adua? Mai stati insieme

Gabriel Garko al Gf Vip ha incontrato l’ex fidanzata Adua Del Vesco. Dopo essere stato in studio da Alfonso Signorini si è recato subito nella Casa, arrivando nella stanza dei Super Led. Per introdurlo ha chiesto a tutti i concorrenti di andare in camera, lasciando nel salotto solo Adua e Massimiliano Morra. Ma per l’attrice c’è stato anche un altro bel momento, ovvero l’incontro con il fidanzato Giuliano. Alfonso ha attraversato prima le tappe nella Casa di Adua e Massimiliano, dagli scontri alla riappacificazione. I due hanno confermato che stanno provando a ricostruire un rapporto di amicizia, anche perché si sono sempre voluti bene e non lo hanno negato. A questo punto, Morra è stato mandato in Mystery Room e Adua è rimasta sola. Per lei però subito un bellissimo momento, ha incontrato in giardino il fidanzato ma hanno dovuto mantenere le distanze.

Giuliano le ha detto di non piangere più, Adua gli ha chiesto scusa ma lui ha detto che non c’era nulla di cui scusarsi. “Sono qui perché mi sono preoccupato. Ti ho vista piangere, triste. Anche se ti sei ripresa. Non voglio vederti più piangere”, le ha detto ricordandole che tutti la supportano. Il suo discorso è proseguito così: “Viviti il presente, come abbiamo pattuito. Ferirmi di cosa? Con Massimiliano a postissimo, è un bravo ragazzo e mi fa tenerezza. Nulla da dire. Qui siamo io e te. Stai tranquilla. Hai affrontato discretamente il tuo passato. Poi se si vorrà si affronterà nelle sedi opportune, non qui”. Poi è intervenuto Alfonso per fare domande sulla loro storia. Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano si conoscono da quando avevano quattordici anni, è stato il suo primo amore. Si sono ritrovati dopo tanti anni. L’attrice ha risposto “Sì” quando il conduttore le ha chiesto se Giuliano è l’uomo della sua vita, e lui ha detto che è assolutamente reciproca la cosa.

Prima di andare via, Giuliano si è raccomandato invitando Adua a vivere la sua esperienza in modo sereno. Signorini si è congratulato con la coppia per il bellissimo amore che hanno e ha augurato loro di non perderlo mai, perché sono stati fortunati a trovarlo. Dopo una pausa pubblicitaria, Alfonso ha mandato in onda una clip su Adua e Gabriel Garko. Ha poi detto alla concorrente che qualcun altro la stava aspettando in giardino e lei è stata felicissima di vedere Gabriel. Ha iniziato a parlare lei: “Volevo dirti una cosa che non ti ho mai detto. Grazie per quella volta in cui sei stato l’unica persona che si è accorto che io avessi un problema. E hai cercato di aiutarmi, anche se io non ho accettato il tuo aiuto”. Garko ha detto che forse è stato così perché poteva capirla meglio di altre persone. Poi ha proseguito leggendo la lettera che ha scritto per lei.

Ha preferito scrivere anziché improvvisare, temendo l’effetto dell’emozione. Questi alcuni passaggi dell’inizio della lettera: “Dario è un ragazzo che ho cancellato, che ho ucciso. Lo voglio riportare in vita. Quello che dirò è una sorpresa per te. Ma lo farò qui e ora”. Poi ha ricordato la loro favola d’amore, che però è stata solo una favola: “Nelle favole c’è chi ascolta, chi scrive e chi interpreta. Tu ti sei divertita? Neanch’io”. Anche Massimiliano era in un fiume di lacrime ascoltando le parole del collega, che intanto ha proseguito nella lettura della lettera. Questi altri stralci della stessa:

“Ho ritrovato il bambino dentro di me. Gli ho fatto ripercorrere mano nella mano con me la mia vita fino a oggi. Ti dico la verità, io al bambino nei momenti brutti non glieli ho fatti vedere. Gli ho coperto gli occhi”

“Il mio bambino si è accorto che non ero felice”

“Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia? Lì ho avuto il coraggio di iniziare a vivere”

“Non riesco più a trovare una maschera che mi sta bene”

“Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei altre mille volte, perché c’eri tu. Ma favola rimane. Ora che dopo anni mi sento più libero che mai voglio vivere la mia vita. Con te come amica, come siamo sempre stati. E ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo. n tanti lo chiamavano il segreto di Pulcinella. Il problema non è svelare il segreto, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato il segreto. E ti dico l’ultima cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Garko poi ha improvvisato e ha abbracciato Adua, specificando di aver fatto il tampone prima di entrare. Nell’abbraccio, Gabriel ha sussurrato all’orecchio di Adua: “Ora sei libera”. Lei lo ha ringraziato. Alfonso ha spiegato meglio ciò che Garko ha scritto, cioè che la favola non è mai esistita ma è stata costruita solo per gossip. Per questo poi ha detto ad Adua che è libera. “Avete vissuto una favola falsa, da stasera avete iniziato a vivere una favola vera”, ha detto il conduttore. I due attori continueranno a essere amici. Poi ha chiesto a Gabriel di approfondire il segreto di Pulcinella di cui ha parlato. E lui ha risposto: “A Signorì ma lo devo spiegare proprio a te? E poi non mi sembra il luogo adatto”. L’attore ha anche specificato che in fondo non c’è motivo di dire apertamente questo segreto, che poi ha svelato la Contessa dicendo che Gabriel Garko ha fatto coming out, ma di essere al Gf Vip per spiegare perché è stato un segreto. Adua non si aspettava questo colpo di scena, ma ha detto a gran voce di essere felice per lui.

C’è stato anche modo e tempo di far incontrare Massimiliano Morra e Gabriel Garko. Il concorrente anche non si aspettava questo colpo di scena, poi è andato in giardino. “Complimenti per il coraggio”, gli ha detto appena lo ha visto. E ha proseguito così: “Questa è stata la cosa più bella che ho visto di te, hai dimostrato la persona che sei. Genuina, spontanea, vera. Io ti ho sempre stimato, ti ho visto come un esempio da seguire. Mi hai sorpreso tantissimo”. Insieme poi, tutti e tre, hanno liberato un “vaffa…” urlato verso il cielo, che è stato tutto un dire dopo il caos AresGate.