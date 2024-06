Isola dei Famosi 18 semifinale: eliminati, finalisti, la vittoria segreta

La 18esima edizione de L’Isola dei Famosi sta giungendo al termine e il 2 giugno 2024 è andata in onda la semifinale. In attesa di scoprire cosa accadrà e chi vincerà nella finale del 5 giugno, Vladimir Luxuria stasera ha dato inizio alle danze con i primi naufraghi a rischio. Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron si sono sfidati al televoto in questi giorni. Karina è la prima eliminata della serata, con il 15% dei voti (Samuel 55%, Artur 30%). Una percentuale molto alta per Peron, che si conferma come uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico di questa edizione.

La puntata è andata avanti con una clip riassuntiva degli ultimi giorni, durante i quali gli aspiranti finalisti Alvina, Aras, Artur, Edoardo, Matilde e Samuel hanno dichiarato i motivi per cui dovrebbero arrivare in finale. Edoardo Stoppa è già un finalista, in quanto ha vinto la prova svolta nella 12esima puntata. Gli altri cinque si sono giocati il posto in finale stasera con un’altra prova. Il secondo finalista della 18esima edizione è Artur. In questo caso, Dario Maltese ha nuovamente spiazzato il pubblico.

“Tu meriti comunque di essere il secondo finalista de L’Isola dei Famosi”, afferma Vladimir Luxuria. A questo punto, Artur ha dato il via a una catena di salvataggio:

Artur ha salvato Alvina;

Alvina ha salvato Matilde;

Matilde ha salvato Samuel;

Samuel ha salvato Aras.

Fuori dalla catena è rimasto Edoardo Franco. Successivamente Stoppa è finito sotto accusa, con alcuni naufraghi e lo studio contro.

Isola dei Famosi: terzo finalista, Iva Zanicchi elogia Samuel Peron

Stoppa ha il compito di comporre le coppie per le prove, legate al nuovo televoto flash. Per la prova di forza, il primo finalista sceglie di far sfidare Matilde Brandi e Alvina. La prima manche è stata vinta dalla seconda. Nel corso della prova, il costume di Matilde si è leggermente spostato e Vladimir gliel’ha subito fatto notare. Dopo di che, le ha assicurato che non rappresenta un problema, visto che la situazione è stata subito risolta.

Alla fine, Alvina è diventata la terza finalista vincendo anche la seconda manche. Proprio per lei è arrivata una sorpresa speciale: ha potuto riabbracciare suo fratello in Honduras. Allo stesso tempo, è stata messa di fronte a un aperitivo, di cui sente la mancanza.

Al primo tentativo, Alvina è riuscita a vincere la prova aiutata dal fratello Lorenzo, ottenendo una bottiglia di prosecco. La puntata è andata avanti con Samuel Peron, accusato da alcuni naufraghi di essere una persona pesante. Vladimir ha fatto intervenire in studio Iva Zanicchi, ospite della semifinale. Quest’ultima ha scelto di sostenere Samuel, con cui ha condiviso un percorso a Ballando con le Stelle 2022.

“È un professionista incredibile. Mi ha distrutto, ho passato due mesi con lui. Sì, un po’ pesante lo è. Mi hanno frainteso Samuel. Ho detto che sei talmente meticoloso, però ci siamo divertiti tanto. Ho scoperto che sei un vero uomo, onesto. Ora non parlare più, se stai zitto ci guadagni. Fatelo per una povera donna di una certa età, mettetevi una mano sul cuore e mandiamo in finale questo ragazzo perché se lo merita”

Peron è rimasto senza parole, emozionato di sapere che la Zanicchi si trovava in studio per lui. “A Ballando quella con te è stata una delle mie esperienze più belle”, ha dichiarato il ballerino. Intanto, i due opinionisti si sono punzecchiati. Maltese ha interrotto Bruganelli, che non se n’è rimasta in silenzio. Ed ecco che Dario ha tuonato con il sorriso: “Bruganelli se ti dovessi interrompere ogni volta che dici banalità!”.

Isola: quarto e quinto finalista, Manila Nazzaro in Honduras

È arrivato il momento di individuare il quarto finalista attraverso la Prova apnea. Ha vinto Aras Senol, il quale ha battuto Samuel. Sono così finiti al televoto flash Matilde, Samuel ed Edoardo Franco. Il pubblico ha dovuto scegliere chi far diventare il quinto finalista. I naufraghi non sanno che questo televoto ha generato altri colpi di scena. I due meno votati sono finiti su un’altra isola e lì è stato individuato un finalista segreto.

Ma prima di arrivare a questo momento, Vladimir ha riservato a Matilde una dolce sorpresa. Per lei è arrivata in Honduras la sua collega e grande amica Manila Nazzaro. Quest’ultima ha commosso Matilde, la quale piangendo l’ha ringraziata.

Subito dopo è arrivata anche per Edoardo Franco la sorpresa, con sua mamma che dallo studio gli ha dato tutto il suo sostegno. Poco dopo, Vladimir Luxuria ha chiuso il televoto e ha svelato il nome del quinto finalista: Edoardo Franco. Matilde e Samuel sono così finiti su un’altra spiaggia per un duello che ha decretato il sesto finalista segreto. Fino alla finale, il vincitore della prova dovrà restarsene nascosto e isolato. Il resto del gruppo rimarrà ignaro di questo fino a mercoledì 5 giugno.

Prima di arrivare a questo momento, i cinque finalisti hanno affrontato la prova per l’immunità. Ha vinto Artur, il quale è diventato l’ultimo Leader di questa edizione.

Isola dei Famosi nomination: chi è finito al televoto, il finalista segreto

Prima di iniziare le nomination, i cinque finalisti si sono rivisti allo specchio per la prima volta dopo mesi. Al televoto sono finiti Edoardo Franco e Aras Senol. Dopo le nomination, i cinque finalisti hanno cambiato spiaggia, approdando su Playa Final, dove trascorreranno gli ultimi giorni da naufraghi. Tutti loro sono ignari del fatto che Matilde e Samuel hanno dovuto affrontare un duello per individuare il sesto finalista segreto.

Peron inizialmente si è rifiutato di svolgere la sfida, in quanto considera la Brandi una sorella. Vladimir ha chiesto, però, a entrambi di mettercela tutta. A vincere è stato proprio Samuel Peron, che è diventato il sesto finalista di questa edizione. Matilde è stata definitivamente eliminata. Dallo studio, il suo fidanzato Francesco le ha dato tutto il suo sostegno. Samuel vivrà da solo in questi giorni e solo durante la finale verrà svelata agli altri finalisti la sua presenza.