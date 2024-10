GF, Shaila e Javier notte hot: “Sentivo qualcosa”. Web: “Sei falsa!”

Che si sia finalmente sbloccato qualcosa tra Javier e Shaila Gatta del Grande Fratello? Dopo tante peripezie pare essere finalmente scoccata la scintilla, o almeno, questo secondo il racconto della notte bollente che hanno appena passato nella casa più spiata d’Italia.

Eppure, solo poche ore fa, il pallavolista argentino aveva comunicato di non voler avere più niente a che fare con Shaila, dopo che quest’ultima ci ha ripensato con Lorenzo e ha comunicato di voler continuare con lui solo una bella amicizia. Che dire, la notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre ha svelato tutt’altro! Se fino a pochi giorni fa il comportamento della ballerina è stato ambiguo nei confronti di Javier, nelle scorse ore sembra aver cambiato – di nuovo – idea. Ma cos’è successo?

Tutto è partito da una casta “buonanotte” di Shaila nei confronti di Martinez, un saluto prima di dormire che si è trasformato in un abbraccio molto stretto da parte dei due. Nello stesso momento, le Non è la Rai saltavano di gioia dal letto accanto, spiandoli cercando di non farsi vedere ed esultando di gioia vedendo la passione tra i due. Chiaramente, le tre Non è la Rai – alias le gossippare della casa – hanno voluto sapere tutti i dettagli, chiedendo se ci fosse stato anche un bacio. Ecco qui di seguito cos’ha risposto Shaila:

“No, macchè baciato! Mamma ragazze… sentivo una situazione. No nel senso che, pure io sentivo una situazione… lo ammetto. Gli ho detto che avevo bisogno di affetto e lui mi ha detto che mi stava pensando. Mi ha detto ‘buonanotte bambolina’”

Insomma, il bacio non c’è stato, ma cos’era quella “situazione” che sentiva l’ex velina di Striscia la Notizia? Parlava di sentimenti? Shaila ha poi proseguito il racconto, palesemente speranzosa che qualcosa si muova tra loro due. Qui di seguito le sue parole alle Non è la Rai:

“Sono coraggiosa oppure no? Mamma mia ragazze… magari lui ora si sblocca. Mamma che abbraccio. Io sentivo che lo volevo abbracciare. Sono contenta, sì. Sarei rimasta volentieri, piano piano… sennò facciamo tutto subito”.

Grande Fratello, Javier disperato dopo l’abbraccio di Shaila: “Voglio andarmene”

Se fino a quel momento sembrava tutto a posto, i minuti dopo il fatidico abbraccio hanno fatto crollare la “situazione” di cui parlava Shaila. Cos’è successo? Javier si è alzato appena dopo il contatto con l’ex velina ed è corso in cucina dicendo a Jessica di non essere sicuro di rimanere dentro alla casa.

Il web intanto si sta facendo sentire e i social si stanno scagliando contro Shaila, dicendo che sta “risucchiando emotivamente” il pallavolista. Ecco alcuni commenti: “Chi scippa Javier con Shaila non vuole proprio bene a sto ragazzo“, e ancora: “[…] se lo distruggo psicologicamente me ne fotto Per me siete tutti complici della manipolazione ai danni di Javier“. Ma non è finita, un utente su X scrive queste parole: “Dopo che shaila si è buttata nel letto di Javier lui si è alzato in ansia , è andato in cucina e ha detto a Jessica che non sa se restare dentro la casa Era sconvolto! L’unica cosa che ti fa provare un narcisista è LA CRISI DI PANICO“.

Voi cosa ne pensate? Shaila Gatta al Grande Fratello sta davvero giocando coi sentimenti di Javier? Che sia tutta una tattica per creare situazioni e continuare a far parlare di sé? Effettivamente qualche dubbio sta sorgendo…