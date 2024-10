GF, Javier e Lorenzo già dimenticati: a chi pensa ora Shaila

Ancora novità dalla Casa del Grande Fratello. In questi giorni ha fatto molto discutere l’indecisione di Shaila Gatta tra due gieffini, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. A quest’ultimo era interessata anche un’altra coinquilina, Helena Prestes, ed ultimamente la ballerina e showgirl sembrava propendere più per Javier. Nelle ultime ore, tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato e la gieffina avrebbe dimenticato entrambi! Adesso nei suoi pensieri sembrerebbe esserci difatti un altro ragazzo. Scopriamo meglio di chi si tratta nello specifico.

Come ogni anno nella Casa del Grande Fratello stanno nascendo le prime dinamiche sociali tra simpatie ed antipatie. Anche in quest’edizione, poi, tra alcuni gieffini si è venuto a creare un legame speciale ed è iniziata una frequentazione. Tra le varie storie una delle più seguite è stata sicuramente quella tra Shaila e Javier. La concorrente si è mostrata da subito indecisa tra lui ed un altro gieffino, Lorenzo Spolverato, che si è successivamente avvicinato anche a Helena Prestes. Alla fine, quindi, ha optato per conoscere meglio l’altro ragazzo. Nelle ultime ore, tuttavia, avrebbe già dimenticato entrambi!

Qualche giorno fa il rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez sembra essere arrivato al capolinea a causa di alcuni video in cui la sentiva parlare con le ragazze di Non E’ La Rai. Rimasto deluso da alcune sue parole, il gieffino ha quindi preferito prendere le distanze dall’ex velina. Quest’ultima, tuttavia, sembra non averla presa così male. Parrebbe difatti che abbia già dimenticato Martinez e che nei suoi pensieri ci sia adesso un’altra persona!

Il misterioso ragazzo sarebbe un certo Salvatore, detto Sasà. Si tratterebbe di un calciatore napoletano che possiede anche un’azienda che produce limoncello e che Shaila frequentava già tempo fa. La ragazza nella puntata del Grande Fratello notte di ieri avrebbe parlato del giovane con altre due gieffine, Maria Vittoria ed Amanda, descrivendolo come un bellissimo ragazzo dagli occhi verdi.

Di seguito le sue parole a riguardo:

Mamma mia che bello, che bomba che è. Sasà se lo vedi tu svieni fidati, è davvero tanta roba. Dio mio, è alto come questa porta, è grosso, c’ha degli addominali… gioca a pallone è un calciatore, poi ha un’azienda che fa dei limoncelli. Però è forte e tanto. Ha questi occhioni verdi ed è buono.

Stando a quanto detto alle altre due coinquiline, quindi, Shaila adesso sembra che stia ripensando al suo ex e che abbia già dimenticato sia Martinez che Spolverato!