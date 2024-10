GF, ‘esterna’ tra Shaila e Lorenzo: Helena in lacrime “mi hai persa”

Ancora novità nella Casa del Grande Fratello per quanto riguarda il rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. I due si erano difatti mostrati molto vicini negli ultimi giorni, tuttavia dopo la puntata andata in onda ieri il gieffino si sarebbe avvicinato ad un’altra coinquilina, Shaila Gatta, mandando su tutte le furie Helena. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Anche quest’anno, come avvenuto nelle precedenti edizioni, tra i coinquilini della Casa del Grande Fratello si stanno creando forti legami. Uno di questi è quello tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. I due nel corso degli ultimi giorni si sono mostrati difatti sempre più vicini e fra loro c’è stato addirittura un bacio. Proprio durante uno dei daytime di ieri il gieffino si era abbandonato ad alcune dichiarazioni che lasciavano intendere la volontà di andare avanti seriamente con Prestes, tuttavia ieri notte dopo la puntata è accaduto qualcosa che sembra aver ribaltato un po’ la situazione.

Lorenzo ha difatti mostrato fin da subito feeling con un’altra gieffina, Shaila Gatta. Quest’ultima si è sempre mostrata indecisa tra lui e Javier Martinez, sembrando optare più per il secondo. Nella notte però, come riportato anche da Biccy, Shaila è stata con Lorenzo in piscina dove i due avrebbero ammesso di essere attratti l’uno dall’altra. In particolare Spolverato avrebbe affermato di non essere impegnato emotivamente con nessuna e di voler approfondire la sua conoscenza.

I due gieffini tuttavia non avevano fatto i conti con Helena che ha visto tutto da lontano e non l’ha presa bene. La gieffina ha quindi cercato un chiarimento con Lorenzo, rivelando un suo ritiro nel caso in cui avesse continuato ad avvicinarsi a Shaila e chiedendogli se provasse per lei qualcosa di mentale oltre che fisico. A quel punto Spolverato le ha risposto di non voler scegliere, mandando su tutte le furie Prestes.

Di seguito il dialogo tra i due:

Tu mi piaci e lo sai, mi confondi. Mi piaci, vaf****lo. Ma per non farmi soffrire è bene tirare i freni. Cosa succede nella tua testa con Shaila? Se tu mi dici che per lei provi qualcosa di mentale e non solo fisico, allora mi fermo.

La risposta di Spolverato:

Non sono pronto, non ho una risposta e allora tiro il freno io per farti del bene. Devo ancora capire cosa sento per lei. Non voglio scegliere, ma vivere. Non posso vivere due cose diverse in cui una diventa una relazione e l’altra una bella amicizia? Se chiudiamo è stato bello fino ad oggi.

Poi ancora Prestes:

Bravo, bravissimo tira il freno. Mi devi rispettare, io voglio i miei spazi. Io so cosa voglio e tu no. Ma poi basta dire ‘chi scelgo’ non usare questa parola con me, tu sei fuori?! Non dovresti mettere questa parola in mezzo a questa conversazione. Mi avevi detto fino a ieri che era una tua amica e adesso sei indeciso. Io so bene c’è c’è una differenza tra provare attrazione e anche trasporto mentale, tu non vuoi dirmelo. Tu mi hai già perso. Ma tu come ti sentiresti se io dicessi ‘non so chi scegliere tra te e un altro.

La discussione si è conclusa con Lorenzo che ha invitato Helena ad andare a dormire e lei, una volta tornata in camera, è scoppiata in lacrime. La sua amica Nikita Pelizon, vincitrice del GF7, l’aveva recentemente messa in guardia, commentando negativamente il suo avvicinamento con Spolverato.