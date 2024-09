GF: Shaila sbugiardata dall’ex “tradito”, Helena e Lorenzo coppia?

Novità dalla Casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata del daytime andata in onda questa mattina, difatti, due dei protagonisti di questa nuova edizione si sono mostrati sempre più vicini. Stiamo parlando nello specifico di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. A riguardo è arrivato anche il commento di un’amica di lei, Nikita Pelizon, ex volto del programma. Intanto ci sono novità anche per quanto riguarda Shaila Gatta. Il suo ex fidanzato si è difatti abbandonato ad alcune dichiarazioni nei suoi confronti, rivelando dei tradimenti da parte sua. Scopriamo meglio che cosa sta succedendo.

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si mostrano sempre più vicini. Nella puntata del daytime andata in onda questa mattina, difatti, Lorenzo si è abbandonato ad alcune dichiarazioni nei confronti della coinquilina che lascerebbero pensare voglia fare sul serio! Il ragazzo, parlando con Helena, ha affermato di voler continuare la sua frequentazione con lei anche una volta usciti dalla Casa del Grande Fratello. In particolare ha detto che vorrebbe portarla fuori tra tre mesi e che stando con lei si sente come protagonista di un film sudamericano. Ha definito infatti Prestes come una persona passionale.

Anche Helena si è abbandonata a qualche dichiarazione sul suo rapporto con Lorenzo parlando nel confessionale. In particolare ha dichiarato di volere andare piano per non farsi male. Ha poi commentato il legame di Spolverato con Shaila Gatta, affermando di non essere gelosa e confermando che Lorenzo le piace. La sua amica Nikita Pelizon, vincitrice della GF7 ha però voluto metterla in guardia. Attraverso un tweet ha difatti commentato la vicinanza di Helena a Lorenzo, lanciando una frecciatina al ragazzo e dicendo che a differenza di lei non sta facendo sul serio ma vuole solo le telecamere puntate su di lui.

Di seguito il tweet di Nikita:

Novità anche sul fronte Shaila Gatta. Il suo ex fidanzato Alessandro Rizzo si è difatti raccontato ai microfoni di Giada De Miceli su Radio Radio, come riportato da Isa e Chia. In particolare il ragazzo ha affermato come Shaila abbia raccontato alcune bugie su di loro, smentendo gli atteggiamenti tossici che gli erano stati attribuiti. Ha poi aggiunto un retroscena, ovvero che la sua ex l’avrebbe tradito più volte.

Di seguito le sue parole a Giada De Miceli, riportate da Isa e Chia: