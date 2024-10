Grande Fratello 9° puntata: nominati, Shaila e Lorenzo in Spagna

La nona puntata del Grande Fratello 18 è iniziata con gli ultimi scontri scoppiati nella Casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini, dopo aver presentato al pubblico di Canale 5 quanto sarebbe accaduto nel corso della serata, ha deciso di lasciare solo le donne nel salotto. Proprio le gieffine sono protagoniste delle ultime liti nella Casa, con due gruppi ben distinti e separati. Infatti, ormai è chiaro a tutti che si sono creati due schieramenti tra le donne. Da una parte ci sono Shaila, le Non è la Rai, Yulia ed Helena. Dall’altra vi sono Jessica, Mariavittoria e Amanda.

I gruppetti si sono creati come schieramenti basati sugli scontri tra Jessica e Yulia, le quali non riescono proprio ad andare d’accordo. Beatrice Luzzi dice la sua e spiega di essere dalla parte della Morlacchi. L’opinionista crede che il problema, a parte quello caratteriale – sia Giglio, che dorme con entrambe. Invece, Cesara Buonamici esprime un commento più duro, affermando: “Non fate onore alle donne”. In particolare, la giornalista accusa le gieffine di spettegolare tra loro, dietro le spalle, un po’ troppo, anziché fare unione.

Per Yulia al GF è arrivato poi il momento di rivedere Simone, l’uomo che spesso ha citato parlando di una sua storia fuori dalla Casa, nata poco prima di entrare nel reality show. Ebbene Simone ha annientato la Bruschi con classe e poi si è scagliato contro Beatrice Luzzi.

Grande Fratello: Lorenzo e Shaila insieme al Gran Hermano

La puntata è andata avanti con Shaila, Javier e Lorenzo al centro dell’attenzione. Tra i due uomini c’è stato un battibecco, seguito da un momento toccante di Spolverato, che ha ripercorso la difficile infanzia. Dopo di che, Lorenzo ha avuto modo di rivedere e riabbracciare sua mamma Cristina. Ed ecco che è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: i più votati sono stati Spolverato e Shaila con il 27% e il 37% (Yulia 22%, Amanda 14%). Ai concorrenti è stato fatto credere che i due fossero i meno votati dal pubblico.

Qualcuno, però, ha intuito tutto, ovvero Jessica Morlacchi, la quale ha subito fatto notare che i due sono, invece, i preferiti. Quando Signorini ha chiesto a Shaila se aspetterebbe fuori Javier nel caso fosse eliminata, lei ha ammesso che non lo farebbe. La sua risposta e la sua freddezza hanno deluso parecchio Martinez. Ancora una volta, la ballerina ha fatto dei passi indietro con l’argentino.

Signorini ha svelato l’ultimo dettaglio del risultato al televoto, dando una notizia che non rispecchia la realtà. In Casa è stato fatto credere ai gieffini che Lorenzo sia stato eliminato. Un po’ tutti i concorrenti sono scoppiati in lacrime. Intanto, Spolverato è giunto in studio e qui ha scoperto che approderà nella Casa del Gran Hermano, la versione spagnola del reality show.

Ma prima di scoprire la verità, Lorenzo ha svelato ai suoi coinquilini – dallo studio – chi è stato il secondo eliminato (in realtà il secondo preferito), ovvero Shaila. Chiaramente, come il pubblico sa, la loro non è stata una vera eliminazione. Quando Spolverato ha fatto il nome della ballerina, la maggior parte dei concorrenti ha iniziato a dare quasi per certo che ci sia di mezzo qualcosa. Così Shaila e Lorenzo approderanno al Gran Hermano in Spagna.

Alfonso ha continuato la recita legata alla finta eliminazione anche quando è arrivata la ballerina in studio. “Ho ascoltato troppo il mio cervello che dice di fare la cosa giusta, però il cuore a volte dice il contrario e purtroppo non l’ho fatto”, ha affermato Shaila in un confronto faccia a faccia con Lorenzo. Così, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha ammesso che nel suo cuore c’è Spolverato e non Javier. Alla fine, i due si sono abbracciati.

A questo punto, Signorini ha svelato il vero risultato del televoto ai due gieffini, che hanno ringraziato gli spettatori presenti in studio come un ‘grazie’ generale per tutti il pubblico. Non solo, Alfonso ha rivelato loro che entreranno nella Casa del Gran Hermano in Spagna. “Questa è un’idea bellissima. Ma quanto sono fortunati?”, ha fatto notare Beatrice Luzzi, già curiosa di scoprire cosa combineranno Shaila e Lorenzo nel reality spagnolo.

GF: nomination nona puntata, chi è finito al televoto, arriva Maica

Con lo scambio tra GF e Gran Hermano, è approdata nella Casa più spiata d’Italia Maica Benedicto. La concorrente spagnola dovrà mantenere il silenzio sulla verità legata al suo ingresso e fingere di essere una nuova inquilina. Ad accoglierla ci ha pensato Iago Garcia, ovviamente. Dopo di che, sono iniziate le nomination della nona puntata del GF. Le Non è la Rai ed Enzo Paolo Turchi sono stati resi immuni dagli stessi gieffini. Cesara ha dato l’immunità a Yulia, mentre la Luzzi a Clayton. Al televoto sono finiti Helena, Amanda, Iago, Giglio, Jessica e Mariavittoria.