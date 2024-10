GF: Simone asfalta Yulia con classe, ma insospettisce e attacca Luzzi

Nel corso della nona puntata del Grande Fratello 18, Yulia Bruschi ha avuto modo di rivedere l’uomo di cui parla dal primo giorno, Simone. Ma prima di arrivare a questo punto, Alfonso Signorini ha fatto notare che le tensioni tra lei e Jessica Morlacchi hanno creato due schieramenti tra le donne. Da una parte ci sono Yulia, Shaila Gatta, le Non è la Rai ed Helena Prestes. Dall’altra, invece, si sono schierate Jessica, Mariavittoria e Amanda Lecciso.

Beatrice Luzzi “a pelle” sta dalla parte della Morlacchi e l’ha detto chiaramente in diretta, nel corso della puntata. Cesara Buonamici si è lasciata andare, invece, a un’opinione abbastanza dura. In particolare, la giornalista ha asfaltato tutte le concorrenti di questa edizione: “Non fate onore alle donne”. A detta dell’opinionista, le gieffine dovrebbero fare unione, anziché fare questi schieramenti e sparlarsi alle spalle.

Dopo di che, Signorini è andato avanti con la puntata del GF e ha spedito Yulia nella Mistery Room e Giglio nel confessionale. La Bruschi ha sempre parlato della presenza di un uomo della sua vita, Simone, che le aveva anche regalato un anello. La gieffina ha, però, fatto spesso intendere di non essere poi così legata a questa persona, con cui aveva iniziato una frequentazione prima di entrare nella Casa da qualche mese.

Jessica ha spesso attaccato Yulia, la quale non ha mai nascosto il suo interesse per Luca Giglioli in queste settimane. Quest’ultimo è un concorrente a cui la Morlacchi è molto legata e per cui ha mostrato gelosia. Stasera ci sono delle novità. La Bruschi si è sbilanciato, ammettendo di trovarsi molto bene con Giglio, non sapendo che in un’altra zona della Casa c’è Simone. Anche Luca si è esposto, tanto che ha ammesso, rispondendo a Buonamici, che sarebbe meglio per lui “vincere Yulia” e non il programma.

La Bruschi ha lo stesso pensiero e crede, addirittura, di avere già vinto. Beatrice Luzzi non crede, però, a queste ultime confessioni dei due concorrenti. Intanto, Simone ha assistito alla scena, ridendo. L’uomo ha deciso di intervenire, tanto che ha chiesto alla produzione del reality di poter avere un confronto con Yulia, probabilmente dopo averla vista sotto le coperte con Giglio in modo sospetto.

Grande Fratello: l’ex fidanzato di Yulia svela la sua versione

Ad accogliere Simone ci ha pensato, dopo le confessioni di Yulia e Giglio, Jessica. Inizialmente, Signorini ha detto alla Morlacchi che si era presentato per lei un uomo che vorrebbe conoscerla. Dopo una breve presentazione, la cantante romana ha capito chi aveva di fronte. Dopo di che, Alfonso ha fatto sì che Simone restasse solo nella Mistery Room. Qui, l’uomo ha svelato la sua versione sulla sua storia con la Bruschi.

“Sì, il nostro era un fidanzamento vero e proprio. Cinque o sei mesi che stiamo insieme. L’ho conosciuta… diciamo a una cena. Io frequentavo un’altra ragazza, con cui poi è finita. Sì, ho lasciato l’altra ragazza per stare con Yulia. Diciamo che ci siamo frequentati, siamo stati insieme, abbiamo convissuto dai. Sì, ci siamo presentati le nostre famiglie e io ho un figlio, di 13 anni, nato da una passata storia d’amore. Ora vorrei che lei mi dicesse in faccia le cose che ha detto lunedì. Ha avuto tanto coraggio questo mese, non credo che le machi per dirmi questa cosa”

Nell’esporre la sua versione, Simone non è apparso molto convincente. Quei continui “diciamo” hanno fatto insospettire il pubblico e molti telespettatori hanno iniziato a dubitare delle sue parole. Sebbene non abbia a che fare con il mondo dello spettacolo, Simone se l’è cavata abbastanza bene, secondo Luzzi e Signorini, almeno fino a questo momento.

Yulia al GF rivede Simone: lui stronca la Bruschi e si scaglia contro Luzzi

Dopo questo primo momento, ecco che finalmente Simone è giunto nel salotto della Casa per rivedere Yulia. L’uomo ha chiesto alla Bruschi di sedere sul divano di fronte a lui. La gieffina inizialmente ha dichiarato che le ha fatto piacere vederlo “molto”. Lui ha subito replicato: “Io speravo di essere da un’altra parte, molto. Vorrei sapere cosa hai da dire, non ascoltare dalla televisione”. Dopo di che, Yulia ha spiegato:

“I sentimenti per te sono cambiati. Avrei modo di parlarti una volta uscita. Ci conosciamo, sai come sono fatta e sai che avrei dato una spiegazione valida. Sono emozionata nel vederti… Si vive a mille questa esperienza, non è semplice per me”

Simone ha prontamente risposto alla spiegazione di Yulia:

“Sì, ma non mi hai ancora detto le parole che hai detto lunedì, quelle voglio sentire. Il resto… Non hai mai dato che è finita. Io voglio questo. Così io almeno posso finalmente girare. Posso chiederti una cortesia? Se puoi levarti l’anello, che per me ha un valore immenso. Tienilo, fai quello che ti pare. Due cose ti avevo chiesto di non fare. Viviti la Casa, poi un giorno uscirai. Io sono a posto. Non dipende da me”

“Non è come pensi”, ha cercato di aggiungere Yulia, quasi in lacrime. La Bruschi è apparsa abbastanza preoccupata, mentre lui è stato per il pubblico un po’ criptico. Quel “non dipende da me”, pronunciato più volte, da Simone ha insospettito ulteriormente il pubblico. Nonostante questo, c’è da dire che Simone ha decisamente conquistato la maggior parte dei telespettatori e c’è anche chi chiede di proporgli di restare nella Casa come concorrente.

Per giustificarsi, Yulia ha continuato a puntare sul fatto che nella Casa mancherebbe la percezione. Signorni, però, l’ha stroncata, facendole notare che il suo comportamento potrebbe nuocere a qualcuno fuori. “Questo è il primo anello che Simone si è comprato con il primo stipendio, conquistato con tanto sacrificio”, ha raccontato la Bruschi, parlando dell’anello che l’uomo le ha chiesto di togliere.

A detta di molti telespettatori, Simone sarebbe riuscito a smontare Yulia con classe ed eleganza, senza alzare i toni o lasciarsi andare a parole poco carine. Allo stesso tempo, c’è chi crede che abbia solo recitato. Beatrice Luzzi ha apprezzato l’atteggiamento dell’uomo, definendolo “un gran signore”. Allo stesso tempo, l’opinionista ha compreso la difficoltà della Bruschi, ma al suo posto si sarebbe “inginocchiata e restituito l’anello”.

La sua opinione ha infastidito Simone, sebbene la Luzzi abbia sottolineato che la sua fosse solo una metafora, per consigliare a Yulia di chiedere scusa a quello che sembra ormai il suo ex fidanzato.

“Le metafore bisogna saperle dire. Io penso che nessuna donna o uomo dovrebbe fare un gesto del genere. Io non so se lei chieda questa cosa a un suo fidanzato. Mi sento offeso io da questo”

Intanto, anche Buonamici ha ammesso di apprezzare il modo di fare di Simone. Quest’ultimo si è mostrato indeciso sul futuro.