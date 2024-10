GF, notte hot tra Yulia e Giglio: il video sospetto sotto le coperte

Notte di passione al Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli, detto Giglio. Da settimane, si parla della complicità crescente tra i due gieffini, suscitando critiche sia tra il pubblico che dentro la Casa del Grande Fratello. Quest’amicizia “speciale” ha scatenato la gelosia di Jessica Morlacchi, inizialmente molto vicina a Giglio. La situazione ha portato una forte rivalità tra Jessica e Yulia, sfociata in accese discussioni con urla e accuse reciproche. A rendere la vicenda ancora più controversa, è stato il fatto che Yulia sia entrata nella Casa già impegnata con un uomo più grande di lei, conosciuto in estate, che le ha regalato anche un anello molto costoso.

Con il passare delle settimane, però, Yulia ha scelto di vivere con più leggerezza la sua esperienza nella Casa, arrivando persino a togliersi il famoso anello. Questa ritrovata libertà l’ha portata a lasciarsi andare nella notte del 18 ottobre, quando la passione con Giglio è finalmente esplosa. I due, infatti, hanno trascorso la notte insieme per la prima volta, e gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare movimenti sospetti sotto le coperte, lasciando intendere che tra loro potrebbe essere successo qualcosa di intimo.

Tra l’altro, proprio poco prima di trovarsi a dormire insieme, Yulia e Giglio avevano avuto una discussione. Il motivo? La giovane si era risentita del fatto che il gieffino avesse deciso di dormire da solo, invitandolo a prendere più iniziativa. Mentre Yulia aveva ammesso di provare forti emozioni, Giglio, al contrario, aveva confidato a Shaila Gatta di voler prendere le cose con calma, evitando di bruciare le tappe. Nonostante le sue intenzioni iniziali, sembra che alla fine il gieffino non abbia resistito, cedendo e trascorrendo la notte con Yulia.

Nel giro di poche ore, il video è diventato virale sui social e in tanti si chiedono quale sarà la reazione di Jessica Morlacchi davanti a queste immagini. Negli ultimi giorni, la Morlacchi si è mostrata visibilmente insofferente dentro la Casa, tanto da valutare l’idea di abbandonare il Grande Fratello. Proprio per questo, alcuni credono che questa rivelazione potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso per la cantante. Tuttavia, va sottolineato che queste sono solo ipotesi del web e non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto sotto le coperte tra Yulia e Giglio.