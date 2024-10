GF, Jessica vuole abbandonare: “Mi ammalo”. C’entrano gli autori

Jessica Morlacchi ha annunciato di voler abbandonare il Grande Fratello. Niente paura, (per ora) si tratta di uno sfogo della cantante dopo aver tirato le somme di queste prime settimane. A quanto pare la gieffina non si troverebbe bene a restare nella casa più spiata d’Italia, tanto da aver espresso il desiderio di uscire dal reality per paura di ammalarsi. Parole forti che hanno fatto alzare le antenne ai fan del programma, alcuni dei quali sono già in panico pensando di non vederla più tra gli altri coinquilini. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos’è successo alla nostra Jessica.

Jessica Morlacchi abbandona il Grande Fratello? La frase che non lascia dubbi

In realtà il suo malessere dura già dal pomeriggio del 15 ottobre quando la cantante ha parlato con Helena Prestes, confidandole di voler tornare a casa. Oggi, invece, dopo il finimondo con Yulia Bruschi – sua nemica numero uno sin dall’inizio delle riprese – si è detta stanca di stare al Grande Fratello, spiegando di stare male e di voler uscire per non ammalarsi. Come sappiamo, la Morlacchi ha sofferto di depressione e attacchi di panico in passato, e questo potrebbe essere per lei un momento difficile dato che viene messa a dura prova ogni giorno da alcuni concorrenti nella casa. Sfogandosi con Clayton Norcross sul letto, Jessica si è lasciata andare alla confessione che sta facendo tremare il pubblico. Ecco le sue parole all’attore di Beautiful:

“Non riesco a stare qui ad ammalarmi, a diventare matta per situazioni che non mi interessa minimamente, perché ho molto fuori, ho molte cose importanti, il lavoro”

È passato un mese dall’inizio del reality e chiaramente le prime avvisaglie di sofferenza si fanno sentire. In realtà non è solo Jessica a soffrirne, ma anche altri gieffini come Lorenzo, il “nip” che ha svelato di non farcela più. Il motivo? A quanto pare quest’anno la vita dentro al Grande Fratello sarebbe noiosa e le cose da fare sempre le stesse. Oltretutto il parco inquilini non sembra creare dinamiche interessanti per il pubblico e questo genera un “piattume” sgradito. Spolverato ha anche confessato di non riuscire più a sostenere la presenza degli altri compagni:

“Io sono arrivato a non sopportare la metà di loro, penso che può andare solamente peggio. Mi sento in gabbia qui, non posso esprimermi con le stesse parole che userei fuori da qui. Sarei più diretta. Ma non ho interesse a parlarci, non mi interessa, e magari devo anche ascoltarli perché sto qua dentro. Io voglio andare via.”

Il tutto è successo dopo l’ultima puntata, che per molti del pubblico è stata abbastanza soporifera. Perdipiù sui social molti fan si sono lamentati di vedere sempre le stesse cose, come il famoso triangolo tra Shaila, Lorenzo e Javier, che sembra non avere mai fine. Qui di seguito le parole di Jessica Morlacchi, dopo un periodo difficile e pieno di stanchezza:

“Hai presente l’encefalogramma? Qui è tutto troppo piatto. Ho bisogno di energia, di cose da dire”

Pochi stimoli? Il pubblico la pensa come lei: tanti sui social hanno ammesso di capirla, dispiaciuti che sia capitata in un’edizione che non rende giustizia al suo carattere mordace. Altri non credono che Jessica vuole abbandonare il Grande Fratello, ma pensano sia solo una strategia per far parlare di sè.