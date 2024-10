GF: Shaila bomba su Javier, confessione hot: “Bravo e…duro”

Continua al Grande Fratello la saga che vede protagonisti Shaila e Javier. Del resto stanno diventando proprio loro i veri protagonisti di questa edizione, con una dinamica amorosa a tratti appassionante e a tratti un po’ malsana, dato che il pubblico sta iniziando ad avere sospetti sulla buona fede di Shaila Gatta. Quest’ultima, infatti, pare essere un po’ troppo indecisa su quello che prova nei confronti del pallavolista argentino.

Una delle scorse notti, infatti, si è lanciata nel letto di Javier per abbracciarlo su consiglio delle Non è la Rai, e ai fan del reality questo gesto non è piaciuto per niente: solo un giorno prima aveva detto al ragazzo di voler chiudere definitivamente la possibilità di una storia sentimentale, poi invece ha fatto un bel dietrofront. Lui, dal canto suo, si è trovato con le mani nei capelli dopo che lei è uscita dal letto ed è corso in cucina a sfogarsi con Jessica Morlacchi, dicendole di essere tentato di abbandonare la casa.

Shaila Gatta al Grande Fratello, le confessioni hot che nessuno si aspettava

Insomma, il pubblico ha dei grossi sospetti sull’ex velina di Striscia la Notizia: sta forse tentando di giocare con i sentimenti di Martinez? Ma non è finita qui, la notte appena passata al Grande Fratello ci ha regalato un nuovo scoop: Shaila ha parlato con Tommaso, Mariavittoria e le Non è la Rai, lasciandosi andare ad un racconto piccante che riguarda proprio Javier. Ma cos’ha raccontato?

Shaila Gatta si è sentita libera di confessarsi con gli altri inquilini, svelando un segreto intimo rispetto a quanto successo nelle ultime ore con l’argentino. “Lui è stato bravo…“, ha confessato agli altri, toccando la tazza più volte e picchiettandoci sopra con le dita per lasciar intendere che qualcosa era “duro“. Poi sono intervenuti Eleonora e Tommaso divertiti dal racconto di Shaila: “C’ha ‘na bella potenza!”, ha esordito la Cecere. Tommaso invece ha detto: ““E te credo, da quant’è che stiamo qui…”, facendo capire che finalmente la situazione si è sbloccata dopo diverse settimane nella casa. L’ex velina ha continuato con la confessione hot:

“Ad un certo punto mi ha detto che non stava capendo più niente”

Alla fine, dopo lo stupore di tutti, ha concluso così: