Francesco Monte e Giulia Salemi litigano, poi lui chiude: “Siamo incompatibili”

Francesco Monte e Giulia Salemi news: i due litigano ancora al Gf Vip 2018

Francesco e Giulia hanno litigato ancora: le news dal Gf Vip 2018 sui due concorrenti parlano sempre più chiaro. Sono incompatibili ed è difficile che diventeranno una coppia. Mai dire mai, ma ogni pretesto è buono per discutere e le differenze sono sempre più evidenti. Litigano dal nulla, come è successo oggi. Un battibecco nato da una battuta. Ela Weber ha detto a Francesco: “Tu non hai capito niente”, scherzando. Lui ha risposto col sorriso: “Io ho capito tutto invece”. Dopo un po’ ha ribattuto Giulia: “Ha capito tutto e infatti mi cerca sempre, in senso positivo”. Francesco voleva capire il senso di questa frase, ma Giulia è partita all’attacco: “Era una battuta, sciallati. Ho cercato di rigirare una cosa tua non carina in una carina, ok?”. Il battibecco è proseguito per un po’, poi Giulia è scoppiata a piangere lavando i piatti. Ci ha pensato Ela a consolare la ragazza dopo qualche minuto, accorgendosi delle sue lacrime.

Francesco chiarisce la situazione: “Ho la consapevolezza che su tanti aspetti siamo incompatibili”

“Nella vita reale me lo sarei mangiato vivo, non so cosa mi succede”, ha detto Giulia a Ela, spiegando di non voler disuctere per evitare un clima di gelo con Francesco. Ela le detto: “Lui è il classico uomo di una volta, ha un impostazione di uomo padrone. Rispondigli fregatene cosa succede e il clima”. Poi ha rivolto la stessa critica a Monte, ma lui non pensa di essere un uomo padrone, ha una spiegazione diversa a questo suo comportamento e ne ha parlato a Giulia Provvedi: “Il punto è che se ci sono due strade e la sua sta prendendo un’altra direzione… Come sempre ho detto, non è così per me se mai dovesse essere. Lo sento, sono coscente del fatto che non sono pronto per un innamoramento e una cosa diversa. C’è un piacerci, un volerci bene, un’attrazione fisica ma oltre non va. Sono cose che scattano, le senti. Magari questa situazione mi frena, però ho la consapevolezza che ci sono tanti aspetti dove noi due siamo incompatibili”. E di questo ci eravamo accorti tutti.

Gf Vip 2018, Francesco non è innamorato di Giulia ma lei sì

Giulia ha ammesso un sentimento e ne è consapevole anche Monte, che però viaggia su un binario diverso: “Lei è su una strada diversa rispetto alla mia, ma io non prendo in giro le persone. Certo che gliene parlo, glielo dico dalle prime settimane. Ecco perché continuo a dire che è una conoscenza. So che non ci porta in quella direzione. Sono certo, sono cose che senti subito”. Allora perché ha questo tipo di rapporto con la Salemi? “Mi fa stare bene, su molte cose mi capisce però devi capire il mio far battere il cuore. Mi fa provare emozioni che non provavo da tempo ma sono lontane dall’amore. Conosco me stesso in quelle situazione e non a caso limito molti atteggiamenti di affetto, se vedo che l’altra persona si sta prendendo in maniera diversa. Non voglio creare nessuna illusione”.