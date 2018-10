Giulia Salemi e Monte: “Ammetto che c’è un sentimento”, ma lui frena tutto

Giulia Salemi e Francesco Monte news: al Gf Vip la ragazza è in crisi ma ammette un sentimento

Nel daytime di oggi del Gf Vip 2018 abbiamo visto le confidenze di Giulia Salemi su Monte fatte a Ivan Cattaneo e Silvia Provvedi. Come ben sappiamo, tra Giulia e Francesco c’è stato un bacio nei giorni scorsi, ma poi lui si è raffreddato nel rapporto. Questo ha gettato nuovamente in crisi la Salemi: “Io mi sono sbilanciata tanto. Faccio molte battute, lui è all’antica. Non puoi reagire così per un bacio. L’eccessiva drasticità equivale a puro interesse, sennò c’è indifferenza. C’è un abisso tra il detto e non detto”, ha detto agli altri due concorrenti. Ivan e Giulia però le hanno consigliato di non chiedere e le hanno fatto notare che è troppo aggrappata a Francesco. Ma è un’altra dichiarazione di Giulia che ha spiazzato il pubblico!

Francesco e Giulia, al Gf Vip è amore? Lui non vuole che si pensi questo

Giulia ha raccontato a Ivan che Francesco le avrebbe detto di non volerla baciare perché non vuole che si pensi che ci sia amore tra loro. Non vuole che si fraintenda il loro rapporto. Parole che getterebbero nello sconforto qualsiasi persona che prova un interesse, ed è sicuramente il caso di Giulia: “Io ammetto che c’è un sentimento, lui no. Non lo vuole fare”. Nel confessionale, poi, Ivan le ha fatto notare una cosa molto importante: “Io le ho detto una cosa, l’amore dà tanto coraggio a fare le cose. Se questo ragazzo non ha il coraggio di fare delle cose vuol dire che alla base non c’è niente”. Insomma, se Francesco non è innamorato e non ha voglia di baciare Giulia, evidentemente non c’è un interesse così forte, no?

Gf Vip, Giulia e Francesco continuano a non convincere

Francesco ha ripetuto più volte che con Giulia c’è solo un’amicizia al momento, poi ha detto in altre occasioni che vuole viversi determinate cose in privato e non nella Casa del Grande Fratello Vip. Sarà per questo che si tira indietro nel baciare Giulia alla luce del giorno? O avrà ragione Ivan dicendo che alla base non c’è niente? La maggior parte del pubblico sembra più propenso a non credere ai sentimenti tra Francesco e Giulia…